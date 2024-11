Linux 6.13 introduce il supporto per i vecchi SoC Apple

L’ultima patch per Linux 6.13, la versione futura del kernel il cui sviluppo comincerà in maniera più attiva più avanti questo mese dopo l’uscita della versione 6.12, introduce il supporto ad alcuni vecchi SoC Apple che sono stati utilizzati nei dispositivi con un po’ di anni alle spalle.

Linux 6.13: in arrivo il supporto per i SoC Apple più datati

La patch che permetter a Linux 6.13 di supportare i vecchi SoC Apple sarà aggiunta al kernel la prossima settimana al ramo di sviluppo “Apple SoC Device”, sebbene introduca soltanto un supporto iniziale, come anche spiegato dallo sviluppatore stesso.

Il supporto per i vecchi SoC include i chip A7, A8, A8X, A9, A9X, A10, A10X e A11, utilizzati nei vecchi smartphone come iPhone 5S, iPhone 8, iPhone X, ma anche iPad Air, iPad Mini 2/3 e altri. Sebbene si tratti ancora di un supporto iniziale e di base, che sicuramente verrà reso completo nella versione definitiva del kernel, ciò consente di aprire la strada all’installazione di una distribuzione dedicata per dispositivi del genere, consentendo ai più esperti di prolungarne la vita dopo che questi hanno raggiunto l’obsolescenza in termini di aggiornamenti ufficiali.

Chi è interessato alla patch Linux 6.13 per il supporto ai vecchi SoC Apple, può approfondire nel dettaglio il codice nella pagina dedicata del ramo Git relativo.

La “finestra di fusione” per la futura versione del kernel, ovvero quel periodo in cui vengono unite tutte le patch aggiunte ai vari rami dello sviluppo, dovrebbe iniziare la prossima settimana, se la versione 6.12 sarà rilasciata nei tempi previsti. La prima release candidate della 6.13 dovrebbe già essere disponibile l’1 dicembre, mentre la versione stabile è prevista per l’uscita a gennaio o all’inizio di febbraio.

Tra le altre novità di Linux 6.13 c’è anche una recente patch che abilità la funzionalità Zero RPM anche sulle schede video Radeon di AMD.