Linux 6.14: altre modifiche RNDA4 da parte di AMD

Dopo l’aggiunta delle varie versioni dei driver e degli acceleratori kernel, AMD ha da poco provveduto a inviare una richiesta d’invio per nuove funzionalità destinate alle imminenti GPU RDNA4, attese per l’uscita a marzo, su Linux 6.14. Si tratta di un set di modifiche aggiuntive pronto per l’aggiunta alla prossima versione del kernel.

Linux 6.14: in arrivo ulteriori novità per RDNA4 di AMD

La richiesta per Linux 6.14 riguarda i componenti AMDGPU e AMDKFD e include correzioni bug relative a problemi già esistenti, insieme a novità come il motore grafico GFX12, che a sua volta introduce sia miglioramenti e correzioni, che un supporto shader più pulito, allo scopo di isolare maggiormente le applicazioni dallo spazio utente. Questo supporto è stato esteso nei kernel più recenti a più famiglie di GPU.

Questa modifica permette anche di liberare risorse GPU per la condivisione dati locale, i registri vettoriali e scalari destinati a compiti generici per i carichi di lavoro. Liberando le risorse per questi specifici compiti, è possibile prevenire possibili perdite di dati, garantendo una miglior affidabilità e sicurezza con la prossima generazione di schede video Radeon. Torna anche particolarmente utile per i sistemi di tipologia “multi-tenant” accelerati da GPU recenti, oppure in situazioni in cui si esegue solamente codice non attendibile su un sistema con accesso GPU.

Le patch AMD per Linux 6.14, tra le correzioni per GFX12, includono anche la disabilitazione del supporto GFXOFF, che consente di disattivare il motore grafico durante i carichi di lavoro per l’elaborazione, allo scopo di aggirare una situazione in cui su OpenGL si verificava un errore.

Il resto delle modifiche sembra invece più relative a correzioni generali. Le patch sono già state inserite in coda nell’albero Direct Rendering Manager (DRM), e saranno molto probabilmente inviate direttamente a Torvalds nei prossimi giorni. Ricordiamo che la prossima versione è attesa per l’uscita in versione stabile proprio a marzo, mese in cui saranno presentate le nuove Radeon.