Linux 6.15: Intel prepara il supporto per i processori Bartlett Lake

I processori Intel Bartlett Lake rappresentano una nuova serie concepita dall’azienda per il precedente socket LGA 1700, destinata all’utilizzo professionale, con varianti sia ibride fino a 24 core, che dotate di soli P-Core, per un totale di 12 nuclei. Mentre inizialmente non era certo se questa serie di processori dovesse essere lanciata o meno, adesso la cosa sembra trovare maggiormente conferma nuove patch destinate a Linux 6.15 che ne preparano il supporto.

Linux 6.15: in arrivo il supporto per le prossime CPU Intel Bartlett Lake

Come anticipato in precedenza, i processori Intel Bartlett Lake dovrebbero debuttare nel terzo trimestre del 2025, inizialmente con i modelli dotati di soli P-Core. Nonostante i rumor iniziali parlassero della presenza dei Raptor Cove, già usati per i Raptor Lake, indiscrezioni più recenti svelano anche che le nuove CPU, presto supportate anche su Linux 6.15, farebbero uso dei Lion Cove nelle varianti ibride.

La patch rilasciata da poco recita tuttavia testualmente che “Bartlett Lake ha un prodotto solo P-core con Raptor Cove”, a conferma dell’iniziale lancio delle soli varianti non ibride. Non è quindi certo se saranno successivamente disponibili anche varianti ibride con core Lion Cove.

Intel ha pubblicato oggi per il kernel Linux una patch di una sola riga che identifica Bartlett Lake come parte di Raptor Cove, nello specifico come Family 6 Model 215 (0xD7). Si tratta di una patch poco rilevante, ma fondamentale per permettere la prossima pubblicazione di altre patch relative a Bartlett Lake che dipendono da questa definizione nel kernel. La patch sembra destinata al ramo “x86/urgent” e sarà inclusa come “fix” nel kernel Linux 6.15. Una ricerca su Linux Git non rivela altre menzioni per Bartlett Lake al momento.

Non resta quindi che attendere eventuali altre patch destinate a Intel Bartlett Lake. L’uso di Raptor Cove e la configurazione caratterizzata da soli P-core prevengono possibili problematiche che possono scaturire dallo scheduler del kernel per i core ibridi composti da nuclei prestazionali ed efficienti. Lo stesso vale per il supporto alla precedente piattaforma LGA 1700, il quale permette anche di allungarne la vita.