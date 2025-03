Linux 6.15: nuovo kernel ARM meno prestate ma più semplice?

Nella giornata di venerdì scorso è stata inviata una nuova richiesta di inserimento che potrebbe potenzialmente interessare il prossimo kernel Linux 6.15. La modifica prevede il passaggio al codice assembly generico in ingresso per quanto riguarda il kernel ARM, sacrificando in questo modo un po’ di prestazione a favore della semplicità, oltre a garantire maggior unificazione e transizione a un codice assembly C.

Linux 6.15 potrebbe rendere più semplice il kernel ARM

La richiesta di inserimento per Linux 6.15 è stata fatta da un collaboratore di Linaro, un kernel per le distribuzioni Linux, con cui si passerebbe al codice di ingresso generico per le piattaforme ARM.

Il collaboratore ha riassunto la modifica, con i relativi vantaggi e svantaggi:

Principali vantaggi: – Utilizza la stessa voce comune utilizzata da x86_64, RISCV, S390 e Loongarch, probabilmente presto anche da ARM64. – Allontana ARM dai punti di ingresso obsoleti del tracker di contesto: user_enter_callable() e user_exit_callable() sono ora utilizzati solo da ARM, CSKY e Xtensa. – Risolve alcuni avvisi lockdep nel processo. – Converte un po’ di assembly in C. Principale svantaggio: – Sovraccarico delle chiamate di sistema leggermente aumentato, circa il 6% nelle misurazioni.

Nonostante la piccola penalità alle prestazioni, la modifica sembra presentare molti vantaggi tale da poterne potenzialmente giustificare l’approvazione. Si tratta di qualcosa che andrebbe a interessare sia la parte 64-bit che 32-bit del codice.

Chi è interessato ai dettagli, può consultare la nuova proposta per Linux 6.15 nella pagina dedicata. La prossima versione del kernel dovrebbe presto entrare nella fase di sviluppo più attiva, con una finestra di unione che inizierà sicuramente a breve, dopo il lancio della versione 6.14.

Altre modifiche note che sono previste per la versione 6.15 del kernel sono nuove funzionalità previste per il driver grafico Intel, come “PXP HWDRM” per le iGPU dei processori Meteor Lake e Lunar Lake e “Protected Xe Path” che invece viene aggiunto al componente DRM (Direct Rendering Manager). Tutti i dettagli sono consultabili nel nostro articolo dedicato.