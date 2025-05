Linux 6.15 RC 5 disponibile: rilascio stabile sempre più vicino

La quinta release candidate del kernel Linux 6.15 è stata resa da poco disponibile, avvicinandosi in questo modo sempre più al lancio di fine maggio. L’ultima versione anteprima introduce miglioramenti importanti, con correzioni di bug e supporto per nuovo hardware.

Linux 6.15 RC 5: tutti i cambiamenti dell’ultima versione anteprima

Tra le novità presenti in Linux 6.15-rc5 c’è il supporto per i prossimi processori Intel Panther Lake nel driver HID, ampliando ulteriormente la compatibilità con hardware di nuova generazione. Oltre a ciò, il driver Alienware WMI WMAX aggiunge il supporto per i portatili da gioco Alienware m15 R7, insieme ad altri miglioramenti destinati ai dispositivi mobili. Non mancano novità ai file system, nello specifico per Bcachefs che beneficia di ulteriori correzioni, mentre sono stati apportati piccoli ritocchi ad altri componenti, garantendo maggiore stabilità complessiva. Nonostante i progressi, rimane irrisolta una regressione prestazionale che riguarda le CPU AMD più recenti, per cui una patch, attualmente in fase di revisione, potrebbe essere caricata nei prossimi giorni, risolvendo il problema prima del rilascio della versione stabile.

Linus Torvalds, nella sua periodica comunicazione ufficiale, ha sottolineato che il processo di sviluppo procede senza intoppi, con un numero di commit e modifiche in linea con le aspettative per questa fase del ciclo di rilascio. La maggior parte delle modifiche sono di piccola entità, con un impatto limitato e ben distribuito, anche se i driver di rete e alcune correzioni al file system SMB si distinguono per il loro peso.

Un elemento di rilievo in questa release candidate di Linux 6.15 è l’aggiornamento dei selftest, che rappresentano circa un quinto delle modifiche totali. Per il resto, la maggior parte delle modifiche interessano i driver, in particolare quelli di rete, mentre le altre correzioni riguardano aree come l’architettura, il tracing e piccoli aggiustamenti al core del sistema.

Come anticipato inizialmente, la versione stabile del kernel sarà disponibile alla fine di questo mese.