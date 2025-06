Linux 6.16 aggiunge il supporto ad Apple Magic Mouse 2

Chi fa uso del Magic Mouse 2 di Apple, con porta USB-C, ma al tempo stesso è un utente Linux, sarà lieto di sapere che Linux 6.16 ha aggiunto il supporto ufficiale per questo dispositivo, dando così la possibilità di usarlo al debutto del kernel nelle distribuzioni previsto per la seconda metà del 2025. Non mancano naturalmente altre novità, come miglioramenti significativi per la gestione energetica dei dispositivi multi-touch, allo scopo di rendere l’esperienza d’uso ancora più efficiente nei dispositivi mobili.

Linux 6.16 supporterà Apple Magic Mouse 2

Apple Magic Mouse 2 è un dispositivo abbastanza recente, lanciato nell’ottobre 2024 con interfaccia USB-C che ha sostituito la precedente porta Lightning, introducendo un nuovo ID dispositivo USB (“0x0323”). Sebbene il supporto per la versione originale del Magic Mouse 2 fosse già disponibile dal 2021 con Linux 5.13, la variante USB-C richiedeva un aggiornamento specifico del driver “hid-magicmouse” per essere riconosciuta correttamente. Questo aggiornamento consente agli utenti Linux di utilizzare il mouse Apple di ultima generazione senza problemi, mantenendo invariati i percorsi del codice del driver HID che esisteva già.

Su Linux 6.16 gli utenti potranno quindi sfruttare appieno le funzionalità del Magic Mouse 2 USB-C e, se utilizzano una distribuzione da un PC portatile con schermo a tocco o da tablet, potranno beneficiare delle ottimizzazioni per i dispositivi multi-touch, con una nuova funzionalità che consente di disattivare il touchpad a livello di firmware quando non è in uso, riducendo il consumo energetico e migliorando ulteriormente l’autonomia. Inoltre, per alcuni portatili come quelli di Tuxedo e altri, questa funzione attiva un LED che segnala la disattivazione del touchpad, migliorando l’esperienza visiva e funzionale per gli utenti.

Oltre a ciò, altre aggiunte recenti per Linux 6.16 riguardano il supporto del sottosistema di alimentazione per gestire il congelamento e lo scongelamento dei file system durante i processi di sospensione e ripresa del sistema: una nuova funzionalità che abbiamo approfondito in uno dei nostri articoli dedicati alla prossima versione del kernel.