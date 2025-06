Linux 6.16 passa alla release candidate 2 con diverse correzioni

Dopo il rilascio della versione rc1, che ha chiuso la finestra di unione per lo sviluppo del kernel domenica scorsa, è ora disponibile Linux 6.16-rc2. Questa seconda release candidate porta con sé una settimana di correzioni per bug e regressioni, proseguendo il lavoro verso la versione stabile che è attesa per la fine di luglio. La nuova versione si concentra su una serie di miglioramenti e risoluzioni di problemi da poco emersi, allo scopo di garantire il massimo dell’affidabilità e della stabilità.

Tra le novità di Linux 6.16-rc2 troviamo importanti correzioni, come l’aggiornamento del codice di gestione dell’alimentazione per risolvere una regressione legata alla tecnologia SMT (Simultaneous Multithreading) comparsa su Linux 6.15. Inoltre, sono stati apportati ulteriori correzioni al file system Bcachefs, che continua a essere sviluppato per migliorare la sua stabilità. Un’altra modifica rilevante è la disattivazione predefinita di DAMON (Data Access MONitor), che era stato abilitato durante la finestra di unione, ma che richiede ulteriori verifiche. Completano il quadro diverse correzioni minori che interessano ulteriori bug e regressioni in vari sottosistemi del kernel.

Linus Torvalds ha condiviso il suo consueto commento per il rilascio di Linux 6.16-rc2, descrivendo questa settimana come “piuttosto tranquilla” e la release come “insolitamente piccola”. Ha ipotizzato che gli sviluppatori potrebbero prendersi una pausa dopo un’intensa finestra di merge o che l’attività ridotta possa riflettere l’inizio delle vacanze estive in europa. Nonostante le dimensioni ridotte, Torvalds ha notato alcune curiosità nel diffstat, come interventi di cleanup su ARC e pincontrol, oltre a modifiche a driver di rete, Bluetooth, infrastrutture Rust e al core networking.

Per chi desidera approfondire, può farlo attraverso la pagina dell’annuncio, che illustra tutti i cambiamenti apportati. Con il ciclo di sviluppo che avanza, ci si aspetta che Linux 6.16-rc3 porti con se ulteriori progressi, nel frattempo che l’attenzione degli sviluppatori inizia a spostarsi per la prossima versione.