Linux 6.16 RC 1 espande il supporto hardware Intel e AMD

Linus Torvalds ha annunciato il rilascio di Linux 6.16-rc1, la prima release candidate della prossima versione che segna anche la chiusura della finestra di unione di due settimane durante la quale sono state integrate numerose nuove funzionalità e modifiche. Questo ciclo di sviluppo promette di portare significativi miglioramenti, con un’attenzione particolare a prestazioni, supporto hardware e ottimizzazioni.

Linux 6.16 RC 1 introduce nuovi driver Intel e AMD

Tra le novità più rilevanti della RC 1 di Linux 6.16 sono presenti vari miglioramenti prestazionali, accompagnati da ottimizzazioni che potenziano ulteriormente l’efficienza del sistema. Sono stati aggiunti nuovi driver per hardware AMD e Intel, ampliando il supporto per le ultime tecnologie. Un’importante novità è l’inclusione del supporto per le GPU NVIDIA Blackwell e Hopper nel driver Nouveau. Inoltre, è stato introdotto il supporto preliminare per Intel APX, preparando il terreno per futuri sviluppi in merito.

Tra le altre aggiunte troviamo l’offloading audio USB, finalmente integrato nel kernel principale, insieme al reporting tramite sysfs dei conteggi di hard/soft lock-up, una funzionalità utile per il monitoraggio del sistema. Per i sistemi con hardware RISC-V, il driver AMDKFD per il calcolo computazionale può ora essere compilato su questa architettura, mentre il driver OpenVPN DCO è stato upstreamed, migliorando le prestazioni delle connessioni VPN.

Secondo la consueta disamina di Torvalds, lo sviluppo e le aggiunte effettuate durante il periodo di finestra di unione è stato nella norma, sebbene abbia notato un leggero aumento di richieste di integrazione tardive verso la fine del periodo. Circa la metà delle modifiche riguarda i driver, con un focus significativo su GPU e networking, in linea con le tendenze degli ultimi cicli.

Da adesso, inizia la fase di test per Linux 6.16, con il rilascio della versione stabile previsto per fine luglio.

Nel frattempo, qualche giorno fa è stato rilasciato Linux 6.15.1, con cui viene risolto il surriscaldamento anomalo dei SoC Qualcomm Snapdragon X1.