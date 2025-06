Linux 6.15.1 risolve il surriscaldamento di Snapdragon X1

Greg Kroah-Hartman ha da poco annunciato il rilascio di Linux 6.15.1, il primo aggiornamento della nuova versione, disponibile da circa una settimana e mezza. La nuova versione sistema un importante problema relativo alle CPU Qualcomm Snapdragon X1, che ne causava il surriscaldamento anomalo, migliorando stabilità e prestazioni.

Linux 6.15.1: corretto il surriscaldamento anomalo delle CPU Snapdragon X1 di Qualcomm

Linux 6.15.1 include numerosi backport di DeviceTree per risolvere problemi legati a varie piattaforme ARM. Tra le correzioni più rilevanti c’è quella dedicata alle CPU Qualcomm Snapdragon X1 (x1e80100), che migliora la gestione termica e le prestazioni della GPU. Una patch fondamentale, originariamente sviluppata dal collaboratore Stephan Gerhold a febbraio per il kernel Linux 6.16 e ora portata sull’attuale versione, che introduce una temperatura di spegnimento critico uniforme e una modalità di throttling per il raffreddamento per la GPU.

La correzione è importante poiché la GPU di Snapdragon X1 non riduce automaticamente la propria velocità in caso di alte temperature. Senza questo intervento, carichi di lavoro intensi potevano portare la GPU a raggiungere i 120°C, temperatura che attiva lo spegnimento critico dell’hardware, rischiando danni e limitando l’usabilità di alcune applicazioni. La patch implementa un sistema di raffreddamento simile a quello delle tabelle ACPI, riducendo la velocità della GPU quando si raggiungono i 95°C e controllando la temperatura ogni 200 millisecondi.

Su Linux 6.15.1 non è tuttavia ancora presente una recente correzione per una regressione nella gestione dell’alimentazione che riguarda i sistemi con opzione “nosmt” e altre configurazioni, che dovrebbe arrivare con la versione 6.15.2 nei prossimi giorni.

Nel frattempo è stato appena rilasciato Rocky Linux 9.6, la nuova versione della distribuzione per gli ambiti professionali, come lo sviluppo e l’amministrazione dei server, che introduce novità pensate ad hoc per ottimizzare le attività e massimizzarne le prestazioni, insieme ai periodici aggiornamenti che riguardano i componenti e molto altro, come è possibile approfondire nel nostro articolo.