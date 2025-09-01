 Linux 6.17 RC4: Bcachefs è ora mantenuto esternalmente
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Linux 6.17 RC4: Bcachefs è ora mantenuto esternalmente

Linux 6.17 RC4 è l'ultima release candidate del kernel, prima dell'uscita in versione stabile che avverrà proprio alla fine di settembre.
Linux 6.17 RC4: Bcachefs è ora mantenuto esternalmente
Informatica App e Software
Linux 6.17 RC4 è l'ultima release candidate del kernel, prima dell'uscita in versione stabile che avverrà proprio alla fine di settembre.

Linus Torvalds ha da poco annunciato il rilascio Linux 6.17 RC4, l’ultima release candidate della prossima versione del kernel, in uscita definitiva prevista per fine settembre. La nuova anteprima introduce correzioni e miglioramenti importanti, mantenendo il classico ritmo di sviluppo regolare, come confermato dallo stesso Torvalds.

Linux 6.17 RC4: le novità dell’ultima anteprima

Le novità più rilevanti della RC4 di Linux 6.17 riguardano Bcachefs, ora dichiarato come “mantenuto esternamente”, a seguito di attriti e divergenze passate sulle richieste di inserimento. Una decisione intrapresa da Torvalds proprio per questi motivi. Ciò significa che, almeno nel breve termine, Bcachefs non riceverà ulteriori aggiornamenti per le funzionalità all’interno del kernel principale.

Altri cambiamenti riguardano l’hardware vecchio, nello specifico una correzione TSC per processori Intel Pentium 4, allo scopo di continuare a garantirne la compatibilità. Il supporto hardware è ulteriormente ampliato, aggiungendo dispositivi come il mouse Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED, il tablet Wacom Art Pen 2, l’ELECOM M-DT2DR8K, insieme a miglioramenti per l’input del Lenovo Legion Go. Gli sviluppatori hanno anche aggiornato i driver per ARM64 KVM, dove viene migliorata la gestione dei registri di sistema, applicando infine correttivi al driver di rete Intel idpf.

Nel suo abituale annuncio, Torvalds ha sottolineato la stabilità della RC4 di Linux 6.17:

“La settimana scorsa è stata piuttosto normale, e le statistiche di rc4 lo confermano, sia per numero di commit che per il diffstat. Non c’è nulla di strano che salti all’occhio: ci sono una serie di correzioni più ampia per il driver di rete Intel idpf e alcuni aggiornamenti per i registri di sistema ARM64 KVM, ma nulla di particolarmente enorme. Il resto della rc4 è caratterizzato da modifiche minori.”

La versione stabile di Linux 6.17 apporterà ulteriori cambiamenti e migliorie al codice del kernel, consolidando il lavoro svolto nelle release candidate. Oltre a un codice sorgente più robusto e ottimizzato, con supporto hardware ampliato e correzioni che migliorano l’esperienza su diverse piattaforme, il resto delle novità riguarda anche miglioramenti agli SSD, alla rete e molto altro.

Fonte: Phoronix

Pubblicato il 1 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Stati privati su WhatsApp: arriva la lista degli amici intimi

Stati privati su WhatsApp: arriva la lista degli amici intimi
Windows 11 25H2 senza novità è una buona notizia

Windows 11 25H2 senza novità è una buona notizia
AMD RDNA 5: le future GPU Radeon avranno fino a 12000 core

AMD RDNA 5: le future GPU Radeon avranno fino a 12000 core
Windows 11, bug TLS blocca le web app, cosa fare

Windows 11, bug TLS blocca le web app, cosa fare
Stati privati su WhatsApp: arriva la lista degli amici intimi

Stati privati su WhatsApp: arriva la lista degli amici intimi
Windows 11 25H2 senza novità è una buona notizia

Windows 11 25H2 senza novità è una buona notizia
AMD RDNA 5: le future GPU Radeon avranno fino a 12000 core

AMD RDNA 5: le future GPU Radeon avranno fino a 12000 core
Windows 11, bug TLS blocca le web app, cosa fare

Windows 11, bug TLS blocca le web app, cosa fare
Gabriele Giumento
Pubblicato il
1 set 2025
Link copiato negli appunti