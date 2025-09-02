Linux 6.18: AMD mette in coda aggiornamenti ai driver grafici

AMD ha da poco iniziato l’invio del primo lotto di modifiche ai driver grafici per Linux 6.18, la successiva versione del kernel prevista per il rilascio entro la fine dell’anno. Queste includono miglioramenti ai driver AMDGPU e AMDKFD, con un focus su ottimizzazioni tecniche e correzioni di bug. Nelle successive settimane dovrebbero anche essere integrate nuove funzionalità a completare il pacchetto.

Linux 6.18: nuovi aggiornamenti ai driver grafici AMD

Le novità più rilevanti riguardo gli aggiornamenti preparati da AMD per Linux 6.18 includono diversi cambiamenti, tra cui:

Supporto per eDP ALPM (AUX-less Advanced Power Management) : si tratta di uno dei cambiamenti più interessanti, il quale consente al dispositivo sorgente di controllare le funzioni di risparmio energetico tramite sequenze legate al PHY sul Main Link, garantendo un risparmio energetico significativo nei display dei moderni portatili. Con ALPM, sono disponibili funzionalità di “fast wake” e “fast sleep” per un’ottimizzazione aggressiva del consumo energetico.

: si tratta di uno dei cambiamenti più interessanti, il quale consente al dispositivo sorgente di controllare le funzioni di risparmio energetico tramite sequenze legate al PHY sul Main Link, garantendo un risparmio energetico significativo nei display dei moderni portatili. Con ALPM, sono disponibili funzionalità di “fast wake” e “fast sleep” per un’ottimizzazione aggressiva del consumo energetico. Correzioni per il Variable Rate Refresh (VRR) : miglioramenti alla gestione della frequenza di aggiornamento variabile, per un’esperienza visiva più fluida.

: miglioramenti alla gestione della frequenza di aggiornamento variabile, per un’esperienza visiva più fluida. Ottimizzazioni SR-IOV : correzioni per migliorare la virtualizzazione delle GPU.

: correzioni per migliorare la virtualizzazione delle GPU. Gestione EDID migliorata : soluzioni per problemi legati alla lettura dei dati di identificazione dei display.

: soluzioni per problemi legati alla lettura dei dati di identificazione dei display. Supporto PCIe DPC (Downstream Port Containment) : nuove funzionalità per una gestione più robusta degli errori PCIe.

: nuove funzionalità per una gestione più robusta degli errori PCIe. Reset avanzati per VCN e VPE : miglioramenti al supporto per il ripristino delle code per Video Core Next (VCN) e Video Processing Engine (VPE).

: miglioramenti al supporto per il ripristino delle code per Video Core Next (VCN) e Video Processing Engine (VPE). Aggiornamenti SMU 13.0.x e RAS : miglioramenti per la gestione degli errori e delle prestazioni nei sistemi AMD.

: miglioramenti per la gestione degli errori e delle prestazioni nei sistemi AMD. Correzioni minori e pulizia del codice.

Altre modifiche su Linux 6.18 riguardano poi AMDKFD, il driver per il calcolo computazionale, oltre a correzioni a debugfs, migrazione delle pagine, partizionamento e gestione della memoria virtuale condivisa (SVM).

Il periodo di finestra di unione per la prossima versione del kernel comincerà a inizio ottobre. Attualmente, Torvalds e gli altri collaboratori hanno rilasciato Linux 6.17 RC4, con diverse novità a supporto hardware e altro.