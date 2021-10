Linux da zero a esperto: il corso per sviluppatori web in offerta flash a 12,99€

Linux è un sistema operativo open source fra i più utilizzati a livello mondiale e ormai standard per quanto riguarda l'hosting. Ma, a differenza di altri sistemi operativi classici come Windows, non è sempre facile ed intuitivo averci a che fare: per questo motivo Udemy propone in super offerta dell'86% un corso per imparare ad utilizzare Linux da zero nell'ambito dello Sviluppo Web. A soli 12,99 euro (invece di 89,99), la promessa è quella di rendere gli utenti completamente autonomi ed esperti nell'uso della piattaforma, in grado di creare script con bash e configurare in autonomia uno stack LAMP.

Linux da zero a esperti per Sviluppatori Web

Il corso, composto da 127 lezioni dalla durata complessiva di ben 12 ore e 27 minuti, è rivolto principalmente a sviluppatori web, web designer, web developer e devops. Lo scopo è quello di partire dalle basi per imparare ad installare, configurare ed essere produttivi in un ambiente LAMP. Nel dettaglio, dodici ore di corso saranno dedicate a conoscere i concetti fondamentali di Linux, Bash Shell e configurazione dello stack LAMP e NodeJS. Dopodiché le lezioni si concentreranno sull'installazione di una macchina virtuale Linux CentOS, i comandi fondamentali per gestire un server Linux e tutti i pacchetti utili. Il resto del corso si concentra su configurazioni e introduzioni ad argomenti più esperti e complessi, ma egregiamente illustrati, sempre nell'ambito Linux e Sviluppo Web.

“Linux da zero a esperti per Sviluppatori Web” è in offerta flash ancora per poche ore al piccolissimo prezzo di 12,99 euro invece di 89,99, con un risparmio dell'86%. Ogni lezione è on-demand e ad accesso illimitato, disponibile su qualsiasi dispositivo – compresi smartphone, tablet e TV. Oltre alle 12,5 ore di lezione, l'utente avrà a disposizione quattro articoli e quarantotto risorse extra aggiuntive e scaricabili. Al termine del corso verrà rilasciato un certificato che ne attesta il completamento.