Linux espande Rust anche ai driver per i dispositivi HID

Un altro passo avanti è stato compiuto per integrare il supporto al linguaggio di programmazione Rust nel kernel Linux. Nella giornata di oggi sono state inviate patch che introducono i driver HID (Human Interface Device) scritti in questo nuovo linguaggio di programmazione, ormai sempre più in rapida espansione nel settore della programmazione e dei software in generale usati nei sistemi operativi.

Linux: anche i driver HID vengono ora scritti in Rust

Queste nuove patch, inviate oggi nella lista di discussione del kernel Linux, aggiungono il supporto iniziale per i driver HID scritti in Rust. Il lavoro è stato svolto da uno sviluppatore amatoriale, e fanno parte di un lavoro riguardo al supporto per la classe di controllo USB per monitor e poter riscrivere in Rust la gestione dei controlli sulla retroilluminazione per i monitor Apple Studio Display e Apple Pro Display XDR.

Naturalmente, questa apertura al supporto Rust al sottosistema Human Interface Devices apre a molti altri driver che saranno probabilmente scritti in questo linguaggio sicuro e veloce. Per maggiori dettagli, è possibile visionare la serie di patch attraverso la pagina dedicata.

Rust sta guadagnando terreno in ambiti come lo sviluppo di sistemi operativi, driver di dispositivi e persino nell’industria del software, grazie alla sua capacità di combinare sicurezza e prestazioni. Progetti come l’integrazione di Rust nel kernel Linux, come i driver HID, dimostrano il suo potenziale per modernizzare codice critico senza rinunciare a prestazioni ed efficienza.

Nel frattempo, Torvalds ha annunciato la disponibilità di Linux 6.14 RC7, resa disponibile da pochi giorni. Questa dovrebbe essere l’ultima versione release candidate prima del rilascio stabile che avverrà questa domenica. La nuova versione del kernel è ormai pronta con diverse novità apportate a vari componenti, come Bcachefs, un miglior supporto hardware, ulteriori migliorie per i dispositivi che sono già supportati e tanto altro.