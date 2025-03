Linux 6.14 RC7 anticipa la versione stabile ormai vicina

Linux 6.14 giunge alla sua settima release candidate, l’ultima prima della versione stabile, che dovrebbe essere disponibile già da questo fine settimana. Molte sono le novità che ci aspettano nella nuova versione che, come di consueto, amplia il supporto hardware e apporta anche diversi correttivi che permettono di gestire al meglio i dispositivi già supportati, oltre ad introdurre ottimizzazioni, migliorie e nuove funzionalità per il codice sorgente.

Linux 6.14 RC 7: gli ultimi ritocchi prima della versione stabile

A meno che non si verifichi qualche contrattempo, Linux 6.14 è previsto per il rilascio in versione stabile questa domenica del 23 marzo. Tra le numerose nuove funzionalità, spiccano il driver NTSYNC già pronto per Wine e Proton, il driver AMDXDNA per le NPU Ryan AI e tanto altro.

Di seguito il commento di Torvalds in merito al rilascio dell’ultima release candidate:

“Le cose continuano a sembrare piuttosto tranquille e mi aspetto di rilasciare la versione finale 6.14 il prossimo weekend, a meno che non accada qualcosa di molto sorprendente. Nel frattempo, ho rilasciato rc7 e, sebbene sembri tutto bello, piccolo e sicuro (le patch più grandi qui sono alcuni aggiornamenti di autotest e alcuni piccoli revert, ma c’è un piccolo rumore ovunque), sarebbe bello avere un’ultima settimana di buoni test. Quindi, per favore, dategli un’occhiata.”

Tra le recenti aggiunte a Linux 6.14 c’è il supporto a nuovi controller da gioco, oltre a ulteriori correzioni per il file system Bcachefs, il quale ormai ha ripreso a pieno lo sviluppo dopo lo stop forzato. Altre novità riguardano una gestione energetica migliorata per quanto riguarda i portatili ThinkPad di Lenovo, i quali possono ora impostare le varie modalità a basso consumo, bilanciata e alte prestazioni.

Non sono mancate patch per le nuove GPU RDNA 4, le quali permettono di liberare maggior risorse GPU e ottimizzare maggiormente le prestazioni delle schede video di nuova generazione.