Linux 6.14 supporterà ulteriori controller da gioco

In vista del lancio in versione stabile di Linux 6.14, in arrivo questo finesettimana, nello specifico per domenica 23 marzo, sono stati aggiunti un nuovo set di aggiornamenti che permette al kernel di espandere il supporto per nuovi controller da gioco, nello specifico la console portatile ZOTAC Gaming Zone, TECNO Pocket Go e altro.

Linux 6.14: aggiornato il supporto per ulteriori controller da gioco

Le recenti aggiunte a Linux 6.14 riguardano nuovi ID fornitore/dispositivo del driver XPad, già inserite nel ciclo di sviluppo. Tra questi, come inizialmente accennato, c’è la console portatile ZOTAC Gaming Zone, supportata nel kernel insieme ai suoi controlli per l’input. Si tratta in particolare di una console lanciata lo scorso anno, che incorpora una CPU AMD Ryzen 7 8840U ma che purtroppo viene supportata solamente ora da Linux.

Un altro nuovo controller che sarà possibile utilizzare è TECNO Pocket Go. Oltre a ciò, è anche presenta una patch per correggere il nome del “QH controller”, inviata da uno sviluppatore Valve a gennaio. Questo nello specifico si tratta in realtà di un controller per Lenovo Legion Go S, dove ne era stato introdotto il supporto con SteamOS con il nome “QH controller”, ora corretto con il nominativo corretto.

Le patch per Linux 6.14 riguardano anche il supporto aggiunto per i controller BitDo SN30 Pro, Hyperkin X91 e Gamesir G7 SE. Il resto dei dettagli è disponibile nella pagina dedicata alla richiesta di inserimento.

La nuova versione del kernel è attesa per l’uscita in versione stabile già questa domenica, con diverse novità che interessano diverse aree, dal supporto hardware per nuovi dispositivi a miglioramenti per quelli già supportati, come per la gestione energetica per i portatili Lenovo ThinkPad i quali possono ora impostare le varie modalità a basso consumo, bilanciata e prestazioni massime. Non sono mancate le varie patch per Bcachefs che segano la ripresa dei lavori di sviluppo, dopo lo stop forzato durato qualche mese.