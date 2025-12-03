Linux kernel 6.18 LTS, supporto fino a dicembre 2027

Annunciato nel fine settimana da Linus Torvalds, il kernel 6.18 di Linux è stato designato LTS (Long-Term Support). Nessuna sorpresa, era tutto ampiamente previsto. Come si legge sul sito ufficiale, riceverà supporto fino al dicembre 2027. Prende dunque così il via un ciclo vitale destinato a durare almeno per i prossimi due anni.

Linux kernel 6.18 è ufficialmente LTS

Il kernel 6.18 sarà alla base di molte distribuzioni in arrivo nel prossimo periodo: da Fedora ad Arch, fino a openSUSE solo per fare alcuni esempi. Riportiamo di seguito le parole raccolte da Thorsten Leemhuis.

Linux 6.18.y è ora ufficialmente una serie di kernel a lungo termine. La fine del ciclo di vita prevista è dicembre 2027 (tra due anni), proprio come la serie 6.1.y. Tutte le altre serie sono attualmente programmate per la fine del ciclo di vita tra circa un anno e la 5.4.y è appena stata portata a termine, come previsto.

Le altre release longterm supportate sono al momento la 6.12 (fino al dicembre 2026), la 6.6 (fino a dicembre 2026), la 6.1 (fino a dicembre 2027), la 5.15 (fino a dicembre 2026) e la 5.10 (fino a dicembre 2026). Quest’ultima ha fatto il suo debutto a fine 2020.

Fine del ciclo di vita per il kernel 5.4

Nelle stesse ore è infatti arrivata la conferma dell’abbandono per il kernel 5.4, dopo oltre sei anni dal lancio e più di 300 aggiornamenti ricevuti. Questa la dichiarazione attribuita a Greg Kroah-Hartman, major developer del progetto, che ha posto l’accento sulle tante vulnerabilità che ne mettono in discussione la sicurezza.