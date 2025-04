Linux Lite 7.4 aggiornato con Linux 6.8 e migliorie all'interfaccia

Linux Lite 7.4 è la nuova versione della distribuzione basata su Ubuntu 24.04.2 LTS, rilasciata cinque mesi dopo la 7.2. Conosciuta per la sua leggerezza e facilità d’uso, si rivolge a utenti che cercano un sistema operativo semplice, efficiente e capace di funzionare senza problemi anche su hardware meno recente. La filosofia di Linux Lite resta invariata: offrire un’esperienza fluida senza sacrificare funzionalità essenziali. L’ultimo aggiornamento si occupa di apportare diverse migliorie all’interfaccia, oltre ad aggiornare componenti come il kernel.

Linux Lite 7.4: le novità

Tra i cambiamenti di Linux Lite 7.4 spicca la l’eliminazione del supporto a Snap dall’installazione, con l’obiettivo di mantenere il sistema snello, evitando componenti non utilizzati che potrebbero rallentarlo. Viene poi incluso ora Chrome come browser predefinito, una strada diversa rispetto alle abitudini di molte distribuzioni Linux, che spesso optano per Firefox, ma che risponde alla popolarità e alla versatilità del browser di Google.

Dal punto di vista grafico, la nuova versione adotta il tema Materia per le finestre, le icone Papirus e il font Roboto Regular, creando un’interfaccia moderna e gradevole. Per quanto riguarda i componenti, viene aggiornato il kernel Linux alla versione 6.8, con la possibilità di scegliere kernel personalizzati (a partire dalla versione 3.13 fino alla 6.14) tramite il repository ufficiale, offrendo così una comoda flessibilità per chi ha esigenze specifiche o hardware particolare.

L’ambiente desktop di Linux Lite 7.4 rimane ancora Xfce 4.18, una scelta coerente con l’obiettivo di mantenere il sistema leggero e reattivo, ideale per macchine con risorse limitate. Il set del software preinstallato comprende quindi Chrome 134, Thunderbird 128.8.1 per la posta elettronica, LibreOffice 25.2 per la produttività, VLC 3.0.20 per i contenuti multimediali e GIMP 2.10.36 per l’editing grafico: per un pacchetto completo e ben bilanciato.

Chi ha già installato la distribuzione, può ricevere la nuova versione semplicemente controllando gli aggiornamenti disponibili da Lite Upgrade, nelle impostazioni di sistema. In caso contrario, è possibile scaricare l’immagine per eseguire una nuova installazione dalla pagina ufficiale.