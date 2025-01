Linux Mint 22.1 ufficialmente disponibile con Cinnamon 6.4

Dopo quasi sei mesi dall’uscita di Mint 22 “Wilma”, gli sviluppatori rilasciano il primo aggiornamento con Linux Mint 22.1 “Xia”, che è ora disponibile per i download. La nuova versione è ricca di vari miglioramenti e cambiamenti che riguardano interfaccia, sistema e altro.

Linux Mint 22.1 con Cinnamon 6.4 disponibile al download

Linut Mint 22.1 è basato sul kernel Linux 6.8 e su Ubuntu 24.04 LTS, naturalmente insieme alla nuova versione dell’ambiente desktop Cinnamon 6.4, che tra le novità include ora un nuovo tema predefinito, con toni più scuri, angoli arrotondati e contrasto aumentato per un’estetica elegante e moderna, finestre di dialogo più pulite e riprogettate per essere più coerenti con l’interfaccia, insieme a una compatibilità con Wayland migliorata grazie alle finestre di dialogo native scritte in Clutter e alla sostituzione di componenti obsoleti.

Altre migliorie comprendono un comportamento più pratico alla pressione della scorciatoria Alt+Tab, oltre alla possibilità di attivare o disattivare la visibilità delle password nel blocco schermo e nelle opzioni del gestore file Nemo.

Tra le novità più importanti di Linux Mint 22.1 c’è poi la completa revisione delle dipendente APT, un sistema essenziale per la gestione dei pacchetti ora aggiornato con strumenti più moderni come Aptkit e Captain, in sostituzione dei componenti più obsoleti come GDebi e apturl.

Oltre a ciò, Update Manager può ora beneficiare di un codice multithreading e multiprocessing aggiornato, che contribuisce anche in questo caso a migliorare la compatibilità con Wayland. È anche dotato di nuove opzioni grafiche per il downgrade dei pacchetti esterni. Nonostante questi cambiamenti riguardino più la sezione che c’è “sotto al cofano” del sistema operativo, contribuiscono comunque a rendere la nuova versione notevolmente più stabile e flessibile.

Naturalmente, Linux Mint 22.1 non è disponibile solamente con Cinnamon, ma è anche possibile scaricare le versioni con Xfce 4.18, oppure l’edizione MATE che offre un’esperienza GNOME 2.

Per i cambiamenti completi vi rimandiamo al sito ufficiale, da cui è anche disponibile il download della nuova versione.