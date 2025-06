Linux Mint 22.2 aggiunge l'autenticazione con impronte digitali

Linux Mint 22.2 introduce l’autenticazione con impronte digitali tramite Fingwit, un’innovativa applicazione desktop che consente di gestire l’autenticazione biometrica, migliorando la sicurezza e l’usabilità della distribuzione Linux.

Linux Mint 22.2 consentirà l’autenticazione con impronte digitali

Linux Mint 22.2, in arrivo a breve, introdurrà Fingwit, un nuovo strumento pensato per poter utilizzare i lettori di impronte digitali supportati dal kernel Linux e presenti nei vari portatili. Questa funzionalità consentirà un’autenticazione biometrica semplice e sicura per diverse operazioni, rendendo l’esperienza utente ancora più fluida e moderna.

L’app Fingwit permetterà agli utenti di autenticarsi in vari scenari e situazioni, come accedere a Linux Mint utilizzando l’impronta digitale, sbloccare lo schermo con un tocco e autenticare comandi “sudo” tramite riconoscimento biometrico, oltre a eseguire applicazioni amministrative con pkexec, sempre usando l’impronta digitale.

Grazie alla compatibilità con i sensori di impronte digitali supportati da Ubuntu, Linux Mint 22.2 permetterà di utilizzare una vasta gamma di dispositivi per la lettura delle impronte presenti nei portatili più diffusi. Inoltre, lo strumento si integra con fprintd, il servizio per le impronte digitali già utilizzato da Ubuntu, che introduce anche un modulo PAM (Pluggable Authentication Module) ottimizzato. Il modulo permette di rilevare situazioni problematiche e passare dinamicamente dall’autenticazione biometrica a quella tramite password quando necessario:

“Se tenti di accedere ma la tua directory home è crittografata, l’autenticazione con impronta digitale potrebbe causare un crash della sessione, poiché ecryptfs richiede la password. Fingwit rileva questi casi, garantendo l’uso dell’impronta digitale quando possibile, ma evitando problemi di compatibilità.”

Spiega Clement Lefebvre, a capo dello sviluppo del sistema operativo.

Il codice sorgente di Fingwit è già disponibile su GitHub per chi desidera esplorarlo in anteprima, mentre Linux Mint 22.2 è previsto per il rilascio questa estate, probabilmente tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, con diverse novità al seguito.

Nel frattempo, è anche stato annunciato che le versioni Mint 20.0, 20.1, 20.2 e 20.3 hanno raggiunto la fine del supporto ufficiale, consigliando a tutti gli utenti di aggiornare il prima possibile alla versione più recente.