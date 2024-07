Linux Mint 22 in uscita questo mese dopo i bugfix della beta

La nuova versione della più conosciuta distribuzione basata su Ubuntu, vale a dire Linux Mint 22, è pronta per essere rilasciata nel corso di questo mese, dopo il termine della procedura che prevede la correzione di tutti quei bug segnalati dalla comunità che ha deciso di provare in anteprima la beta, la settimana precedente.

Linux Mint 22 alle porte: la versione stabile verrà rilasciata nel corso di questo mese

Dopo essere entrato in beta la scorsa settimana e provato dalla community, Linux Mint 22 si appresta ora a essere rilasciato in versione stabile. La procedura di test è infatti andata bene, nonostante siano stati scoperti più bug del solito. Proprio per questo motivo, a differenza delle versioni precedenti, potrebbe volerci un po’ più tempo prima di poter finalmente scaricare la versione stabile, ma nonostante ciò, gli sviluppatori sono sulla buona strada per far uscire l’aggiornamento entro luglio.

Come affermato dallo sviluppatore principale del progetto, i bug emersi in beta riguardano nello specifico crash delle applicazioni e del gestore finestre, causati dalle novità alla sicurezza e alle librerie, oltre a problemi per Flatpak, mintinstall e altri. Il riscontro fornito in fase di test dalla comunità ha fatto emergere tutto ciò e ora gli sviluppatori sono al lavoro per correggere tutto e fornire una versione più stabile possibile entro questo mese, nonostante non siano ancora in grado di fornire una data precisa.

Linux Mint 22 include tutti i pacchetti di Ubuntu 24.04 LTS, aggiornando inoltre anche componenti come l’ambiente desktop Cinnamon e tanto altro. Comprenderà inoltre cambiamenti che fanno parte delle versioni intermedie di Ubuntu, come il server audio predefinito PipeWire e diversi altri cambiamenti.

Non resta quindi che attendere verso la fine del mese, per poter ottenere l’aggiornamento.

