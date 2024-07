Linux Mint 22 Beta finalmente disponibile al pubblico

Come anticipato qualche settimana fa, la beta di Linux Mint 22 è ora disponibile al download per il pubblico, per la prova in anteprima della prossima versione di questa distribuzione Linux. Conosciuto con il nome in codice “Wilma”, Mint 22 dovrebbe essere disponibile in versione stabile per la fine di questo mese.

Linux Mint 22 Beta ufficialmente disponibile: lancio in versione stabile ormai vicino

Linux Mint 22 passa all’ambiente desktop Cinnamon 6.2, le edizioni MATE e Xfce fanno invece rispettivamente uso di MATE 1.26 e Xfce 4.18. Per quanto riguarda Wayland su Cinnamon, invece, gli sviluppatori sono ancora in fase sperimentale.

Tra le novità più importanti figurano il supporto per i kernel Ubuntu HWE (Hardware Enablement), PipeWire come server audio predefinito, un miglior supporto linguistico, supporto GTK4 per i temi e un supporto HiDPI migliorato durante l’avvio.

Oltre a ciò, Linux Mint 22 includerà Thunderbird come client per la posta elettronica predefinito, per via della presenza del pacchetto DEB nativo. Includerà anche una nuova app Gnome Online Accounts indipendente e basata su GTK, nascondendo al tempo stesso i Flatpak non verificati nel Software Manager, come impostazione predefinita.

Sarà inoltre presente la nuova app preinstallata Matrix, la quale permette di connettersi al network omonimo: una rete decentralizzata che permette di comunicare in totale sicurezza. Non manca un nuovo thumbnailer xfc per GIMP e varie migliorie alle app preinstallate Xed, Sticky, Timeshift e Pix.

Per quanto riguarda il sistema vero e proprio di Linux Mint 22, il sistema operativo è basato su Ubuntu 24.04 LTS (Long Time Service), facendo uso del kernel Linux 6.8. Ciò consentirà a questa edizione di essere supportata fino al 2029.

Chi volesse provare la beta in anteprima, può farlo scaricandola dalla pagina ufficiale dove è stato divulgato l’annuncio. Ovviamente, trattandosi di una beta anteprima, bisogna aspettarsi problemi di stabilità e bug, che verranno poi risolti dagli sviluppatori grazie anche alle segnalazioni da parte della community.