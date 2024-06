Linux Mint 22 in dirittura d'arrivo: la beta presto disponibile

Linux Mint 22 è vicino al lancio ufficiale, come indicato dall’arrivo della beta pubblica che dovrebbe avvenire nel breve periodo. Nella giornata di ieri, infatti, una ISO di Mint 22 Cinnamon Edition è stata aggiunta alla lista di ISO in fase di beta testing, una sezione dove vengono provate in anteprima le immagini, il che suggerisce l’arrivo di una disponibilità per la beta pubblica.

Linux Mint 22: presto la beta pubblica

Anche se la nuova beta per Linux Mint 22 è già in fase di test, questa riguarda solo la versione Cinnamon, mentre non sono ancora state aggiunte le versioni MATE e Xfce, che devono essere ancora rese disponibili. Una volta che la ISO verrà approvata, sarà successivamente disponibile al pubblico, mentre in caso contrario, sarà necessario ricominciare la procedura con una nuova ISO.

Mint 22 dovrebbe essere un aggiornamento importante, basato sulla più recente versione di Ubuntu, vale a dire la 24.04 LTS. Tra le novità, c’è ovviamente l’adozione del kernel Linux più aggiornato, così come per le librerie, i driver GPU, le funzionalità e molto altro. L’edizione Cinnamon, aggiornerà l’ambiente desktop alla versione 6.2, mentre il resto delle novità includono Matrix come client IRC preinstallato, il passaggio a Pipewire come server audio predefinito e altri cambiamenti che scopriremo quando ci avvicineremo al rilascio.

Il rilascio pubblico per quanto riguarda la beta di Linux Mint 22 dovrebbe già avvenire la prossima settimana, essendo quindi davvero molto vicina a poter essere disponibile per tutti in anteprima. Come accade solitamente per questa edizione Linux, il periodo di prova per la beta pubblica dura almeno 3-4 settimane prima del rilascio in versione stabile, in modo da fornire un intervallo ragionevole per scoprire eventuali bug, che verranno riportati dalla comunità direttamente agli sviluppatori.

Ciò dovrebbe far in modo che la versione stabile di Linux Mint 22 sia disponibile all’inizio del mese di agosto, o anche alla fine di luglio.