Linux Mint: migliorie in arrivo per Software Manager

Linux Mint aggiornerà presto Software Manager per introdurre migliorie volte a rendere questo componente più veloce e sicuro, per migliorare l’esperienza complessiva che gli utenti hanno con il sistema operativo.

Linux Mint: Software Manager più veloce e sicuro nel prossimo aggiornamento

Software Manager è il componente di Linux Mint che si occupa di fornire un’interfaccia grafica per la gestione delle applicazioni installate nel sistema operativo da parte degli utenti. Attraverso l’utilità, è possibile sia installare nuovo software che eliminare le app già installate con pochi clic. Con il nuovo aggiornamento, Software Manager avrà un tempo di caricamento notevolmente più rapido e in grado di caricare la schermata principale praticamente all’istante, risolvendo uno dei problemi più evidenti delle precedenti versioni che erano caratterizzate da un certo grado di lentezza sotto questo aspetto.

In aggiunta, il componente riceverà anche un’opzione che consentirà di disabilitare in maniera predefinita i Flatpak non verificati, aumentando notevolmente il livello di sicurezza. Flatpak è da diverso tempo uno dei metodi di distribuzione per le app più diffusi presso le varie distribuzioni Linux, che tuttavia era afflitto da problematiche che riguardavano proprio la sicurezza per via della presenza di numerosi pacchetti senza verifica. Disabilitando la visibilità di questi ultimi, non ci sarà il rischio di installare software potenzialmente malevolo, mentre se invece l’utente decide di abilitarne la visibilità, verrà avvertito con un contrassegno rosso sotto il nome dell’app.

L’ultima modifica a Software Manager di Linux Mint riguarda infine l’adozione di Matrix. Si tratta nello specifico di un progetto open source che consente di instaurare comunicazioni decentralizzate e sicure, previsto per l’integrazione nel sistema nella prossima versione 22 con nome in codice Wilma, con cui ci si aspettano anche tutte le migliorie a Software Manager appena elencate.

Rimanendo in tema Linux, il gestore finestre Wayland, ormai adottato dalla maggior parte delle distribuzioni, si è appena aggiornato alla versione 1.23, con diversi cambiamenti che abbiamo trattato in questo articolo.