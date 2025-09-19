Linux Mint rilascia la beta LMDE 7: la variante basata su Debian

Linux Mint ha rilasciato la versione beta di LMDE 7 (Linux Mint Debian Edition), denominata “Gigi”. LDME è una variante del sistema basata su Debian, piuttosto che su Ubuntu, da sempre utilizzato dagli sviluppatori come base.

Linux Mint: la beta LMDE 7 su base Debian è disponibile al download

Linux Mint LMDE 7 si basa su Debian 13, che garantisce un supporto esteso fino al 30 giugno 2030, assicurando agli utenti aggiornamenti e sicurezza a lungo termine. La beta, da poco disponibile, consente agli sviluppatori di scovare ulteriori possibili problematiche che verranno segnalate dalla comunità che la prova in anteprima.

LMDE 7 è una distribuzione Linux con requisiti estremamente bassi. Richiede infatti solamente 2GB di RAM e 20GB di spazio sull’archiviazione, permettendo di installarla anche su sistemi datati o poco recenti.

Nonostante la base Debian, Linux Mint LMDE 7 continua a far uso dell’ambiente desktop Cinnamon, insieme al resto delle caratteristiche classiche della distribuzione. A detta degli sviluppatori, la scelta realizzare una variante basata su Debian ha lo scopo di assicurare continuità, nel caso in cui Ubuntu non sia più disponibile. Inoltre, ciò consente che tutto il software sviluppato proprietariamente sia compatibile anche al di fuori del sistema operativo di Canonical.

Come spesso accade per le beta di altre distribuzioni, chi decide di installare adesso la beta di LMDE 7 potrà ottenere la versione stabile come aggiornamento, una volta uscita, senza la necessità di rieseguire un’installazione da zero.

La nuova versione LMDE 7 di Linux Mint è accolta molto bene dalla comunità, che ha apprezzato molto la disponibilità di una variante basata su altri repository. Mint è una tra le distribuzioni Linux più apprezzate, una sua versione Debian può quindi attirare ulteriori utenti che, per qualche motivo, preferiscono evitare i repository Ubuntu.

Chi vuole provare la beta, può farlo scaricandola dal sito ufficiale, dove sono anche disponibili i dettagli completi sulla versione.