L'iPhone 14 Plus (Giallo) è in SCONTO su Amazon!

L’Apple iPhone 14 Plus (128 GB) in elegante colore giallo è ora disponibile su Amazon a soli849,00 anziché €979,00, con uno sconto del 13%. Questa è un’opportunità straordinaria per chi desidera possedere uno dei migliori smartphone sul mercato a un prezzo davvero conveniente.

iPhone 14 Plus: tutte le caratteristiche

Display Super Retina XDR da 6,7 Pollici: Goditi immagini e video nitidi e dettagliati su un ampio display che ti offre un’esperienza visiva eccezionale.

Potente Chip A16 Bionic: Questo smartphone è dotato di un processore veloce e performante che garantisce un funzionamento fluido e reattivo in qualsiasi situazione.

Sistema Fotografico Avanzato: Con una doppia fotocamera da 48 MP, puoi catturare immagini e video di alta qualità in qualsiasi situazione di luce.

Autonomia Straordinaria: Grazie a una batteria a lunga durata, potrai utilizzare il tuo iPhone 14 Plus per l’intera giornata senza problemi, con fino a 26 ore di riproduzione video.

Design Elegante e Resistente: Questo iPhone è non solo bello da vedere ma anche resistente grazie alla tecnologia Ceramic Shield e alla sua resistenza all’acqua.

Connettività 5G: Con supporto alle reti cellulari 5G ultrarapide, sarai sempre connesso a internet ad altissima velocità.

Modalità Fotografiche Avanzate: Sfrutta funzionalità come la Modalità Azione per riprese stabili e la Modalità Cinema con registrazione in Dolby Vision 4K fino a 30 fps per ottenere risultati eccezionali.

L’Apple iPhone 14 Plus è un concentrato di tecnologia e stile che ti offre prestazioni eccezionali in ogni situazione. Approfitta di questa straordinaria offerta e pagalo solo €849,00 anziché €979,00.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.