L'iPhone 17 potrebbe avere un display più grande

Il prossimo modello base della gamma iPhone 17 in arrivo questo settembre disporrà di un display più grande rispetto al modello base della gamma iPhone 16 attualmente in carica, almeno secondo le più recenti indiscrezioni provenienti dalla Cina.

iPhone 17 con display da 6,3 pollici

In un post sul social media cinese Weibo, infatti, l’account Digital Chat Station ha affermato che il modello di iPhone 17 di fascia bassa avrà un display da 6,3 pollici, che è più ampio rispetto al display da 6,1 pollici sull’equivalente modello di iPhone 16.

Da tenere presente che Digital Chat Station conta oltre tre milioni di follower su Weibo e l’account ha fatto trapelare accuratamente informazioni su Apple in passato, motivo per cui le informazioni da lui diffuse vengono generalmente ritenute affidabili, ma considerando che per il momento non vi è ancora nulla di ufficialmente confermato da parte di Apple è sempre bene prendere il tutto con le pinze, come si suol dire.

Ad ogni modo, il mese scorso, Ross Young, il vicepresidente di Counterpoint Research, ha riferito a sua volta che il modello base dell’iPhone 17 sarà dotato di un display da 6,3 pollici.

Al di là del display più grande, l’iPhone 17 in variante base dovrebbe ottenere un aggiornamento minore rispetto all’equivalente iPhone 16. Entrambi i dispositivi dovrebbero avere lo stesso design generale, lo stesso chip A18 e gli stessi 8 GB di RAM. Le nuove funzionalità principali che si vocifera dovrebbe avere l’iPhone 17 di fascia bassa includono invece un display fino a 120Hz anziché 60Hz e una fotocamera frontale da 24 megapixel piuttosto che da 12 megapixel.