L'iPhone SE 4 userà il chip A18 di Apple

Il tanto atteso e chiacchierato iPhone SE 4 di Apple sarà dotato del chip proprietario A18, o almeno questo è quanto si evince dalle più recenti indiscrezioni, che vanno a confermare quanto vociferato a ottobre scorso. Si tratta di una notizia tutt’altro che di poco conto, visto e considerando che ciò implica anche la possibilità di sfruttare Apple Intelligence sul dispositivo.

iPhone SE 4 con chip A18

Andando più in dettaglio, un account privato su X con un buon track record ha fatto sapere che il futuro iPhone SE di quarta generazione avrà un chip con l’identificatore T8140, il quale viene utilizzato sia dal chip A18 che da quello A18 Pro. Considerando però che che l’iPhone SE è un dispositivo di fascia bassa, è molto probabile che il dispositivo sarà dotato del chip A18 nella sua variante “basica”.

Come anticipato nelle righe precedenti, con il chip A18 e presumibilmente con 8 GB di RAM, il dispositivo dovrebbe anche supportare la suite AI del colosso di Cupertino.

La “mela morsicata” probabilmente annuncerà il nuovo iPhone SE entro marzo o aprile di quest’anno. Le caratteristiche che il device dovrebbe portare in dote includono un display OLED da 6,1 pollici, Face ID, una porta USB-C, una singola fotocamera posteriore da 48 megapixel e il primo modem 5G progettato da Apple. Ovviamente, occorre tenere presente che per il momento non vi è ancora nulla di confermato ufficialmente da parte dell’azienda.

Da tenere presente che l’account che ha condiviso quest’informazione è lo stesso che ha fatto sapere che iPad 11 non supporterà Apple Intelligence, in quanto dotato del chip A16.