Lipsia-Juventus: come vedere in streaming la partita di Champions

È il mercoledì di coppa: Lipsia-Juventus in campo per il secondo turno della Champions League. La puoi vedere in streaming su Prime Video. Tutto ciò di cui hai bisogno per guardare la partita sui tuoi dispositivi è un abbonamento Prime. La Vecchia Signora, dopo aver fatto registrare uno storico record di clean sheet in campionato, ha intenzione di dire la propria anche nell’Europa che conta. Il fischio d’inizio è in programma per questa sera, 2 ottobre, alle ore 21:00.

Come vedere Lipsia-Juventus in streaming

L’incontro, in scena nella Red Bull Arena della città tedesca, è già fondamentale per il cammino di entrambe le squadre nella competizione, considerata la nuova formula. I bianconeri hanno 3 punti in classifica, grazie alla vittoria (3-1) ottenuta in casa all’esordio contro il PSV Eindhoven, mentre gli avversari sono fermi a quota 0 dopo la brutta sconfitta (3-0) in trasferta con lo Sparta Praga.

Se ti stai chiedendo come vedere in streaming la partita, la risposta è una sola: in diretta esclusiva su Prime Video. È sufficiente un abbonamento Prime attivo (se non lo hai ancora fatto, inizia la prova gratuita). La telecronaca è di Sandro Piccinini, il commento tecnico è affidato a Massimo Ambrosini. In collegamento da bordocampo ci sono Alessia Tarquinio e Fernando Siani. Ad anticipare il match, indiretta dallo stadio (a partire dall 19:30), Giulia Mizzoni in compagnia di Claudio Marchisio, Luca Toni e Fernando Llorente.

Ecco le probabili formazioni schierate dal primo minuti. Sono questi i 22 scelti dagli allenatori, Rose e Thiago Motta, per iniziare il match.

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Raum; Nuse, Haidara, Seiwald, Simons; Openda, Sesko;

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Fagioli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Secondo le stime dei bookmaker, il pronostico è a favore dei padroni di casa, anche se con quote piuttosto equilibrate. Ai bianconeri spetta il compito di ribaltare le previsioni della vigilia per allungare le mani su un risultato utile.

Guarda la partita gratis, ti aspetta la Festa delle Offerte Prime

