 Lista Canali Sky: importante aggiornamento a fine ottobre
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Lista Canali Sky: importante aggiornamento a fine ottobre

Proprio come con il digitale terrestre e TivùSat, anche con Sky la lista canali è stata protagonista di un importante aggiornamento.
Lista Canali Sky: importante aggiornamento a fine ottobre
Entertainment
Proprio come con il digitale terrestre e TivùSat, anche con Sky la lista canali è stata protagonista di un importante aggiornamento.
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Proprio come con il digitale terrestre e TivùSat, anche la lista canali Sky si è aggiornata in questi giorni. Dai subito un’occhiata a tutte le novità che trovi se sei un cliente della Pay-TV.

  • 100 – Sky TG24
  • 101 – Rai 1 (HD) (SAT)
  • 102 – Rai 2 (HD) (SAT)
  • 103 – Rai 3 (HD) (SAT)
  • 104 – Rete4 HD
  • 105 – Canale5 HD
  • 106 – Italia1 HD
  • 107 – LA7 HD
  • 108 – Sky Uno
  • 109 – Sky Uno +
  • 110 – Sky Cinema Uno
  • 111 – Sky Atantic
  • 112 – Sky Serie
  • 113 – Sky Investigation
  • 114 – Sky Collection
  • 115 – Sky Crime
  • 116 – History HD
  • 117 – Sky Documentaries
  • 118 – Sky Adventure
  • 119 – Sky Nature
  • 120 – Sky Arte
  • 121 – Sky Classica
  • 123 – Discovery Italy HD
  • 125 – TV8 HD
  • 126 – cielo
  • 129 – Comedy Central
  • 131 – MTV HD
  • 133 – Gambero Rosso HD
  • 148 – TV8 HD
  • 149 – Nove HD
  • 151 – 20Mediaset HD
  • 156 – cielo
  • 157 – TV2000 HD
  • 158 – 27Twentyseven HD
  • 159 – La5 HD
  • 160 – Realtime Italy HD
  • 161 – LA7 CINEMA (HD)
  • 163 – Mediaset Extra HD
  • 167 – Giallo HD
  • 168 – TOPcrime HD
  • 170 – DMAX
  • 175 – Mediaset Italia2 HD
  • 180 – Class TV Moda (HD)
  • 200 – Sky Sport24
  • 201 – Sky Sport Uno
  • 202 – Sky Sport Calcio
  • 203 – Sky Sport Tennis
  • 204 – Sky Sport Arena
  • 205 – Sky Sport Basket
  • 206 – Sky Sport Max
  • 207 – Sky Sport F1
  • 208 – Sky Sport MotoGP
  • 209 – Sky Sport Golf
  • 210 – Sky Sport Legend
  • 211 – Sky Sport Mix
  • 212 – SuperTennis HD
  • 213 – Sky Sport 4k
  • 214 – DAZN 1 (HD)
  • 215 – DAZN 2 (HD)
  • 220 – EQUtv (HD)
  • 221 – Horse TV HD
  • 222 – BIKE
  • 227 – Rai Sport (HD)
  • 228 – ACISPORT TV (HD)
  • 230 – Milan TV (HD)
  • 232 – Inter TV (HD)
  • 235 – CACCIA e Pesca
  • 236 – Caccia e PESCA
  • 239 – Sky Sport24
  • 240 – Sky Sport Uno
  • 248 – Sky Sport Info
  • 251 – Sky Sport
  • 252 – Sky Sport
  • 253 – Sky Sport
  • 254 – Sky Sport
  • 255 – Sky Sport
  • 256 – Sky Sport
  • 257 – Sky Sport
  • 258 – Sky Sport
  • 259 – Sky Sport
  • 301 – Sky Cinema Uno
  • 302 – Sky Cinema Stories
  • 303 – Sky Cinema Collection
  • 304 – Sky Cinema Family
  • 305 – Sky Cinema Action
  • 306 – Sky Cinema Suspense
  • 307 – Sky Cinema Romance
  • 308 – Sky Cinema Drama
  • 309 – Sky Cinema Comedy
  • 310 – Sky Cinema Uno +24
  • 325 – Iris HD
  • 327 – Cine34 HD
  • 400 – Sky Arte
  • 402 – Sky Documentaries
  • 404 – Sky Nature
  • 405 – Sky Crime
  • 407 – Sky Adventure
  • 409 – History HD
  • 410 – Discovery Italy HD
  • 415 – Gambero Rosso HD
  • 416 – Focus HD
  • 417 – Food Network Italy HD
  • 418 – HGTV Italy HD
  • 419 – Discovery Turbo Italy (HD)
  • 500 – Sky TG24
  • 501 – TG24PrimoPiano
  • 502 – Sky Meteo24
  • 503 – Sky Sport24
  • 507 – Class CNBC
  • 508 – Rai News 24 (HD)
  • 509 – TGCOM24 HD
  • 515 – Vatican Media Europa (HD)
  • 519 – TRM h24
  • 521 – Euronews Italian
  • 522 – Sky News
  • 524 – Camera Deputati
  • 525 – Senato (HD)
  • 526 – CNN Intl.
  • 528 – CNBC HD
  • 529 – Bloomberg
  • 531 – France 24 HD (In English)
  • 532 – Al Jazeera English HD
  • 533 – NHK WORLD-JAPAN (HD)
  • 534 – ARIRANG WORLD
  • 535 – CGTN
  • 538 – Euronews English (HD)
  • 541 – France 24 HD (En Français)
  • 543 – DW English HD
  • 550 – San Marino RTV HD
  • 552 – TVP Polonia
  • 558 – TVR International HB
  • 560 – Al Jazeera
  • 561 – AL ARABIYA
  • 562 – BBC Arabic HD
  • 563 – Sky News Arabia (HD)
  • 568 – ESC – Al Masriyah
  • 569 – TUNIS 7
  • 571 – Record TV Europa
  • 601 – DeAKids
  • 602 – Nick jr
  • 603 – Nickelodeon
  • 604 – Disney Jr.
  • 605 – DeAJunior
  • 606 – Cartoon Network HD
  • 607 – Boomerang
  • 625 – Super! (HD)
  • 714 – Deejay TV (cartello) / Deejay TV (DTT)
  • 716 – RADIO MONTE CARLO (HD)
  • 717 – VIRGIN RADIO (HD)
  • 724 – RDS Social TV (HD)
  • 725 – Radio Italia Tv HD
  • 726 – Radio Italia Live (HD)
  • 727 – Radio Kiss Kiss Tv (HD)
  • 730 – RADIONORBA TV (HD)
  • 735 – RADIO ZETA HD
  • 736 – RTL 102.5 HD
  • 737 – RTL 102.5 CALIENTE (HD)
  • 738 – RADIOFRECCIA HD
  • 739 – DEEJAY
  • 740 – CAPITAL
  • 741 – M DUE O
  • 742 – Radio Monte Carlo
  • 743 – Radio 105
  • 744 – Virgin Radio
  • 745 – RDS
  • 746 – RADIO ITALIA s.m.i.
  • 747 – Radio Kiss Kiss
  • 748 – Radio R101
  • 749 – Radio 24
  • 750 – RTL 102.5
  • 751 – RADIO FRECCIA
  • 752 – RADIO ZETA
  • 753 – INBLU2000
  • 754 – InBlu
  • 755 – Radio Vaticana Europa
  • 805 – Rai Storia (HD)
  • 806 – Italiana (HD)
  • 807 – Rai Gulp (HD)
  • 808 – PRIMASET 149 (HD)
  • 809 – GO-TV CHANNEL
  • 812 – UNINETTUNO UNIVERSITY TV (MPEG-2)
  • 813 – Med TV (HD)
  • 814 – wedotv Movies
  • 815 – wedo Big Stories (HD)
  • 819 – VIDEOLINA (HD)
  • 821 – Canale Italia (SAT)
  • 822 – TELESARDEGNA (HD)
  • 823 – MARCOPOLO
  • 825 – People TV (People TV-Rete 7 HD)
  • 827 – Canzoni Napoletane
  • 832 – TVA Vicenza
  • 850 – Sonlife Broadcasting Network
  • 851 – DAYSTAR HD
  • 852 – Padre Pio Tv (HD)
  • 853 – THE WORD NETWORK
  • 854 – Parole di Vita
  • 855 – EWTN English
  • 857 – Sender Neu Jerusalem (MPEG-2)
  • 858 – TELERADIOPACE TV (HD)
  • 860 – BeJoy.kids
  • 861 – Canale Italia 2 (Canale Italia SAT)
  • 863 – Arte Investimenti (HD)
  • 867 – TLC Telecampione (ORLER TV)
  • 913 – Canale Italia 83 (Canale Italia SAT)
  • 937 – Canale Italia 84 (Canale Italia SAT)
  • 8820 – Rai Radio 1
  • 8822 – Rai Radio 2
  • 8824 – Rai Radio 3
  • 8825 – Rai Radio 1 Sport
  • 8826 – Rai Radio 3 Classica
  • 8828 – Rai Radio Tutta Italiana
  • 8829 – No Name Radio
  • 8830 – Rai GrParlamento
  • 8831 – Rai Radio Kids
  • 8833 – Rai Radio Live Napoli
  • 8834 – Rai Isoradio
  • 8835 – Rai Radio Techete’
  • 8836 – Radio Margherita
  • 8837 – SMTv San Marino Radio
  • 8838 – ANNI 60
  • 8840 – Radio Maria
  • 8842 – Radio RADICALE
  • 8844 – Radio Sportiva
  • 8856 – DimSuono Roma
  • 8857 – Dimsuono Soft
  • 8858 – DISCORADIO
  • 8859 – Radio Cusano Campus
  • 8860 – RADIO SUBASIO
  • 8864 – Radio Iglesias
  • 8865 – Radio Number One
  • 8866 – RADIO ONDA D’URTO
  • 8867 – Radio Dimensione Stereo
  • 8868 – Radio PadrePio
  • 8870 – Radio Pololare
  • 8874 – RADIO ZETA
  • 8876 – BBC English (Europe)
  • 8880 – RFI Francais
  • 8882 – Rete Uno
  • 8884 – Rete Due
  • 8886 – Rete Tre
  • 8888 – Swiss Classic
  • 8890 – Swiss Jazz
  • 8892 – Swiss Pop

Fonte: Alessandria Digitale

Pubblicato il 30 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
30 ott 2026
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