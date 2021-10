Litecoin: la crypto compie dieci anni (e guarda avanti)

Una delle prime criptovalute a nascere e prendere piede in seguito al debutto di Bitcoin è stata Litecoin: in questi giorni il progetto spegne le sue prime dieci candeline. A celebrare i dieci anni dall'esordio è il creatore Charles Lee (tra le altre cose ex dipendente Google), affidando il proprio pensiero ai social.

In un post su Twitter ha ricordato la data e l'ora esatta del lancio, il 12 ottobre 2011 alle 8 pm (PDT). La ricorrenza è però sempre stata festeggiata il 13 ottobre, con riferimento a un fuso orario differente (UTC).

The blockchain for all intents and purposes is alive. I cannot shut it down and I know Litecoin will outlive me. These 10 years have been a wild ride. Here's to 10 more. 🥂

It's amazing what Satoshi Nakamoto has created. I am privileged to have played a tiny part in all of this. pic.twitter.com/1Zks4QzZbU

— Charlie Lee (@SatoshiLite) October 12, 2021