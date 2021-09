Litecoin vola, ma la partnership con Walmart è una fake news

Quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Litecoin descrive in modo sintetico, ma efficace, uno dei fattori che regolano la fluttuazione continua del valore associato alle criptovalute. Sulle pagine di GlobeNewswire è circolato un falso comunicato stampa in merito all'adozione della moneta virtuale da parte della catena Walmart, per i pagamenti: l'impennata del prezzo è stata immediata. Altrettanto repentina la successiva flessione.

LTC vola, ma la partnership con Walmart non c'è

Nel giro di mezz'ora, le operazioni di trading hanno portato LTC da 173 dollari a 236 dollari, per poi ridiscendere altrettanto rapidamente al valore iniziale. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, si attesta a circa 178 dollari (fonte CoinDesk). Nel grafico qui sotto la variazione apprezzata nelle ultime 24 ore.

Le ragioni dello sbalzo improvviso sono presto spiegate: se la catena di negozi avesse realmente consentito l'utilizzo della crypto per i pagamenti, la sua popolarità sarebbe immediatamente esplosa, portando inevitabilmente verso l'alto la quotazione e generando così forti profitti per i possessori di Litecoin. Insomma, mera speculazione.

A raffreddare gli animi è giunto in breve tempo il comunicato di Walmart che etichetta la voce circolata come una fake news. Lo riportiamo di seguito in forma tradotta.

Walmart è stata interessata da una fake news rilasciata lunedì 13 settembre, in riferimento a una partnership con Litecoin. Walmart non era a conoscenza del comunicato, non corrispondente al vero, diffuso da GlobeNewswire. Non esiste alcuna relazione tra Walmart e Litecoin.

Anche GlobeNewswire ha in tutta fretta corretto il tiro, chiedendo di non prendere in considerazione quanto pubblicato in un primo momento.