Come vedere Liverpool-Napoli in streaming (Champions)

Liverpool-Napoli vede andare in scena nel suggestivo teatro inglese di Anfield la sfida al vertice del gruppo A di Champions League. La squadra di mister Spalletti farà di tutto per concludere un cammino fin qui perfetto, provando a conquistare la sesta vittoria consecutiva nel girone di qualificazione. Di fronte ha però i vicecampioni allenati da Klopp, intenzionati a non deludere i propri tifosi, pronti a sostenerli con il loro iconico You’ll Never Walk Alone . Il calcio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di martedì 1 novembre.

Liverpool-Napoli: guarda la partita in diretta streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su Sky e NOW oppure su Infinity+, con telecronaca in italiano, analisi pre-match e approfondimenti dopo il fischio finale.

La classifica del gruppo A vede il Napoli fin qui autore di un cammino perfetto (15 punti) seguito proprio dal Liverpool (12 punti), poi dagli olandesi dell’Ajax (3 punti) e dagli scozzesi dei Rangers (0 punti). Di fatto, i due slot utili per il passaggio agli ottavi sono già stati assegnati la scorsa settimana.

Ecco le probabili formazioni schierate dai tecnici Klopp e Spalletti, in campo dal primo minuto.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Elliott, Thiago Alcantara, Henderson, Salah, Darwin Nunez, Firmino;

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

