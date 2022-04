Liverpool-Villarreal: guardala in streaming gratis

Se questa sera i 90 minuti più recupero di Liverpool-Villarreal saranno spettacolari anche solo la metà rispetto a quanto visto ieri con Manchester City-Real Madrid, andremo a letto felici per aver visto una grande partita. È di nuovo il mercoledì di Coppa, è tempo di assistere alla seconda semifinale di Champions League. La puoi guardare in streaming gratis su Prime Video.

Liverpool-Villarreal (Champions League) in streaming gratis

Il calcio d’inizio è previsto per le 21:00, mentre l’appuntamento con un ricco prepartita è fissato per un’ora prima. La telecronaca sarà ancora una volta affidata alla sciabolata morbida di Sandro Piccinini, supportata dal commento tecnico di Massimo Ambrosini. Ospiti d’eccezione da bordocampo Clarence Seedorf, Luca Toni e Diego Milito. Tutto ciò di cui hai bisogno è un abbonamento Prime.

Sul terreno di gioco, da una parte ci saranno schierati l’estro e la velocità di Salah e Manè, dall’altra la compattezza di una formazione capace di assorbire la pressione degli avversari e far male ripartendo in contropiede. Gli spagnoli dovranno quasi certamente fare i conti con un paio di assenze importanti (Gerard Moreno e Yéremi Pino). Anche per questo, i pronostici danno come favorita la formazione di Jürgen Klopp, ma il submarino amarillo di Unai Emery ha già lasciato dietro di sé vittime illustri, eliminando nei due turni precedenti prima la Juventus e poi il Bayern Monaco. Mai darli per spacciati. Una vera e propria mina vagante, l’incognita di questa Champions League. Il verdetto dell’incontro è tutt’altro che scontato: seguilo in diretta sulla piattaforma di Amazon.

Queste le probabili formazioni, i titolari che scenderanno in campo per cercare di ipotecare il passaggio alla finale che si disputerà allo stadio di Saint-Denis.

Liverpool: Alisson, Alexander Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara, Salah, Manè, Luis Diaz;

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Coquelin, Capoue, Parejo, Trigueros, Lo Celso, Danjuma.

Liverpool-Villarreal promette spettacolo: guardala in streaming gratis su Prime Video.

