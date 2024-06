Llama 3 vs. GPT-4: qual è il migliore?

Con il debutto di Llama 3 di Meta AI, stiamo assistendo a un vero e proprio salto di qualità negli assistenti AI. Perfettamente integrato in diverse piattaforme di social media come Facebook, Llama 3 è destinato a rivoluzionare le interazioni digitali in tempo reale.

Mark Zuckerberg si vanta che si tratta dell’assistente AI gratuito più intelligente in circolazione, il che lancia direttamente il guanto di sfida a GPT-4 di OpenAI. La domanda che tutti si pongono è: Llama 3 supererà GPT-4?

Che cos’è Meta AI Llama 3 e come accedere?

Llama 3 di Meta AI è un modello linguistico versatile che supporta input multimodali. Questo lo aiuta a elaborare e generare risultati basati su testo e altri tipi di dati come immagini e video. Integrato nelle app di Meta per i social media, Llama 3 migliora l’esperienza degli utenti facilitando interazioni più intuitive con la tecnologia.

Meta AI è accessibile anche sulle altre piattaforme di Meta, comprese le app dei social media, come Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp. Basta toccare l’icona di ricerca in alto, comparirà una barra con la dicitura “Chiedi qualsiasi cosa a Meta AI”. Mentre si digita, l’AI suggerisce le query pertinenti, identificate da un cerchio blu accanto ad esse. Quando si tocca il cerchio blu, si apre una finestra di chat diretta con Meta AI.

Llama 3 Vs. GPT-4

Llama 3 opera con 70 miliardi di parametri, un numero modesto se confrontato con gli enormi 1.700 miliardi di parametri di GP- 4. Questa discrepanza di dimensioni influisce sulle capacità di elaborazione e sulla capacità degli assistenti AI di gestire compiti e set di dati complessi.

Nonostante il numero inferiore di parametri tuttavia, Llama 3 compete in modo ammirevole in diversi benchmark di AI. Sfida i modelli di AI più grandi, come GPT-4, nei compiti che richiedono un’elaborazione rapida. Tuttavia, l’ampia base di parametri di GPT-4 gli consente di eccellere in scenari più complessi che richiedono un ragionamento di alto livello.

Prestazioni e punteggi

Llama 3 si comporta bene nei benchmark di livello universitario, ottenendo un punteggio dell’82% nel test MMLU, appena dietro l’86,4% di GPT-4. Questo suggerisce che mentre GPT-4 è in testa per potenza di elaborazione grezza, Llama 3 rimane competitivo nei compiti linguistici di base.

Nei compiti più complessi che richiedono un ragionamento avanzato, Llama 3 è sorprendentemente in vantaggio con un punteggio del 35,7% nei benchmark di livello universitario, rispetto al 39,5% di GPT-4. Nelle valutazioni relative alla codifica, la superiorità di GPT-4 è ancora una volta evidente, con un punteggio dell’85,9% nel benchmark HumanEval, che supera l’81,7% di Llama 3. Ciò rivela che GPT 4 è senz’altro la scelta preferibile per le applicazioni di programmazione e codifica.

Capacità multimodali

GPT-4 è una potente piattaforma di AI multimodale che accetta input visivi, testuali e audio. Supporta inoltre allegati di documenti in diversi formati, persino i PDF. Questa capacità consente agli utenti di impegnarsi in conversazioni diverse e di eseguire compiti che richiedono input multimediali.

Llama 3 di Meta AI attualmente supporta solo input testuali. Sebbene sia in grado di generare immagini da comandi testuali, le sue capacità sono limitate alle interazioni basate sul testo. Meta AI ha in programma di espandere le sue funzioni multimodali per adeguarsi alle capacità di piattaforme come GPT-4.

Applicazioni nel mondo reale

Llama 3, essendo open-source, è particolarmente favorito per le attività di AI personalizzate. Permette agli sviluppatori di modificare e integrare il modello in casi d’uso unici come strumenti di traduzione linguistica e chatbot efficienti. Le sofisticate capacità linguistiche di GPT-4 lo rendono ideale per generare contenuti di alta qualità per la scrittura creativa, la sceneggiatura, ecc.

La differenza di accessibilità influisce anche sulla loro applicazione in scenari reali. L’ampio set di dati di addestramento di GPT-4 ne consente l’uso in compiti più complessi che richiedono un linguaggio ricco di sfumature, come ad esempio gli strumenti didattici. Tuttavia, Llama 3 è gratuito, il che rende questo modello linguistico di AI una scelta obbligata per le startup e i ricercatori accademici che richiedono prestazioni di AI affidabili senza alcuna spesa.

Stato open source e proprietario

Llama 3 è un modello linguistico open source di grandi dimensioni che consente a sviluppatori e ricercatori di tutto il mondo di accedere e modificare il suo codice. Questa trasparenza promuove l’innovazione e l’ampia sperimentazione all’interno della comunità tecnologica. La natura open-source di Llama 3 promuove un approccio collaborativo allo sviluppo dell’AI e riduce i costi per utenti e sviluppatori.

GPT-4 di OpenAI opera su base proprietaria, il che ne limita la modifica da parte di soggetti esterni per garantire qualità e controllo costanti. Questo approccio fornisce standard elevati, ma può limitare l’esplorazione creativa e la personalizzazione che i modelli open-source supportano.

Funzionalità di generazione delle immagini

Meta AI Imagine offre un approccio semplice alla generazione di immagini AI, ideale per chi è alle prime armi con questa tecnologia. È uno strumento gratuito, limitato alla generazione di quattro varianti di immagini da un singolo prompt, senza opzioni per il monitoraggio della cronologia o la messa a punto dei risultati. Questa semplicità fa di Meta AI un buon punto di partenza per gli utenti occasionali interessati a esplorare le capacità text-to-image dell’AI.

DALL-E 3 di OpenAI, integrato in GPT-4, offre un’esperienza più raffinata. Trasforma le richieste dell’utente in query più adatte a generare immagini. Il tool, infatti, eccelle nella gestione di richieste complesse e ad alto contesto.

Considerazioni etiche sugli assistenti AI

La natura open-source di Llama 3 di Meta AI consente un più ampio controllo da parte degli sviluppatori. Questo approccio consente alle organizzazioni di modificare questi modelli per adattarli alle loro esigenze specifiche. Tuttavia, l’accessibilità del modello comporta anche dei rischi, in quanto potrebbe essere utilizzato impropriamente per creare contenuti fuorvianti.

D’altro canto, GPT-4 è oggetto di critiche per la mancanza di trasparenza sui dati di addestramento e sviluppo. I risultati del modello potrebbero involontariamente perpetuare stereotipi dannosi o diffondere informazioni inaffidabili. Inoltre, l’utilizzo dei dati raccolti per l’addestramento solleva preoccupazioni sulla privacy degli utenti, sollecitando la necessità di politiche di gestione dei dati rigorose.

Llama 3 e GPT-4 devono garantire che i loro risultati non contengano o diffondano contenuti “tossici”. Garantire l’uso etico dell’AI richiede linee guida solide e un monitoraggio attivo per prevenire la diffusione di materiale dannoso. Queste misure sono fondamentali per mitigare i rischi e guidare la diffusione responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Prospettive e sviluppi futuri

Il futuro di GPT-4 è promettente, poiché OpenAI sta migliorando continuamente il modo in cui le aziende e le persone interagiscono con l’AI. Affinando l’accuratezza delle risposte e allineandosi maggiormente alle linee guida etiche, ChatGPT diventerà probabilmente parte integrante dei settori che richiedono una tecnologia affidabile.

Il continuo sviluppo di Llama 3 di Meta AI, in particolare il suo prossimo modello con parametri 400B, potrebbe colmare il divario di prestazioni rispetto a GPT-4. I modelli futuri avranno funzioni multimodali migliorate e la capacità di comprendere diverse lingue. Man mano che un maggior numero di sviluppatori si impegnerà nella piattaforma open-source, si prevede che Llama 3 si evolverà rapidamente e integrerà innovazioni uniche basate sull’AI.

GPT-4 e Llama 3… chi la spunta?

GPT-4 eccelle nella multimodalità, con capacità avanzate di gestire input di testo, immagini e audio, mentre le funzioni simili di Llama 3 sono ancora in fase di sviluppo. GPT-4 offre anche una lunghezza di contesto molto più ampia e prestazioni migliori; inoltre, è ampiamente accessibile attraverso strumenti e servizi popolari, il che lo rende più facile da usare.

Tuttavia, è importante sottolineare che i modelli di Llama 3 hanno ottenuto risultati eccezionali per un progetto gratuito e open-source. Di conseguenza, Llama 3 rimane un LLM di spicco, favorito da ricercatori e aziende per la sua natura gratuita e open-source, pur fornendo prestazioni impressionanti, flessibilità e funzioni affidabili per la privacy.