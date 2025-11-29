 Lo sconto del 40% sulla Fire TV Stick HD è ancora disponibile (per poco)
Con la Amazon Fire Tv Stick HD anche il più obsoleto televisore diventa come nuovo: scontata è un gioiello da fare tuo.
Con la Amazon Fire Tv Stick HD anche il più obsoleto televisore diventa come nuovo: scontata è un gioiello da fare tuo.

Se non hai approfittato del venerdì nero per acquistare ciò di cui avevi bisogno, nessun timore: Amazon lo ha prolungato! Per questo motivo non sprecare lo sconto del 40% disponibile sulla Amazon Fire TV Stick HD. Questa chiavetta è piccolissima ma rinnova il tuo televisore rendendolo di ultima generazione.La porti a casa a soli 26,99 euro con un click e la ricevi in tempi record.

La Amazon Fire TV Stick HD è un prodotto geniale. È ideale se hai un vecchio televisore che non si aggiorna, non ha tutte le applicazioni o, addirittura, non si collega alla linea internet. Infatti basta che abbia una porta HDMI a disposizione e il gioco è fatto. Connettila, collegala alla linea WiFi, segui le istruzioni ed è pronta per essere utilizzata. Con il suo telecomando fornito in confezione, hai qualsiasi contenuto streaming a portata di mano.

Il modello in questione è quello base ma è perfetto ammesso che tu non abbia un televisore dalla risoluzione avanzata come il 4K (ma anche lì, se paghi gli abbonamenti base per lo streaming, l’opzione non è inclusa quindi non fa differenza). Il sistema è semplice e ti offre quello di cui hai bisogno su una home page facile da navigare. Ci sono tutte le applicazioni tra cui Netflix, Prime Video, DAZN, Disney+, RaiPlay, Mediaset e così via. Se ne manca qualcuna all’appello, scaricale dallo store completo e sempre a disposizione. In alternativa, puoi chiedere aiuto anche ad Amazon Alexa usando i comandi vocali. Schiaccia il piccolo pulsante blu sulla parte superiore del telecomando e il tuo assistente è pronto a soddisfare ogni voglia.

Con Amazon Fire TV Stick HD in casa, il televisore diventa di ultima generazione. Approfitta del Black Friday estesoe compra la tua a soli 26,99 euro con lo sconto del 40% su Amazon.

Pubblicato il 29 nov 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
29 nov 2025
