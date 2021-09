Lo sviluppo web non avrà più segreti con questo corso a 11,99 €

Fra le diverse professioni che hanno a che fare con il mondo della rete, c'è anche quella di Sviluppatore Web. Ma farsi strada in questo campo può diventare piuttosto complesso se non si possiedono le giuste competenze e qualità: per questo motivo Udemy ha realizzato l'interessante “Corso Completo di Sviluppo Web: crea da zero il tuo business” per insegnare anche a chi è senza esperienza a muovere i suoi primi passi, partendo dalle basi fondamentali del mestiere. Il corso è in offerta a 11,99 euro (sconto dell'87%) ancora per poche ore.

Corso Completo di Sviluppo Web: cosa offre?

Il corso è composto da 154 lezioni, suddivise in 12 sezioni per una durata complessiva di 21 ore. L'acquisto del pacchetto consente l'accesso illimitato al corso completo, l'accesso su dispositivi mobili e TV oltre che un certificato di completamento rilasciato al termine. L'obiettivo è dell'intero corso è partire dalle nozioni base per permettere all'utente di acquisire, impostare ed organizzare i propri progetti affrontandoli con serenità, a prescindere dalla difficoltà. Lezione dopo lezione, Udemy promette di raggiungere un buon livello di confidenza con codici HTML, fogli di stile CSS e SASS, PHP e SQL: conoscenze fondamentali per svolgere la professione di Sviluppatore Web.

Il corso è appropriato per qualsiasi livello di preparazione, da chi è alla sua prima esperienza fino ai programmatori più esperti. È consigliato soprattutto a tutti coloro che non hanno famigliarità con lo sviluppo web, ma che desiderano approfondirne le potenzialità. Non è, perciò, necessario alcun requisito particolare se non una minima dimestichezza con l'utilizzo di un computer e una conoscenza basilare di navigazione web. Il “Corso Completo di Sviluppo Web: crea da zero il tuo business” è scontato ancora per 4 ore al prezzo di 11,99 euro anziché 89,99 euro, con un risparmio dell'87% ed è acquistabile direttamente dal sito web di Udemy.