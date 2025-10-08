Lo Xiaomi POCO C85 costa niente alla Festa Prime: per te solo 109€

Uno degli smartphone più furbi è in offerta speciale su Amazon. Stiamo parlando dello Xiaomi POCO C85 che ora costa niente in occasione della Festa delle Offerte Prime. Aggiudicatelo a soli 109 euro, invece di 149,90 euro. Un grande risparmio per questo gioiellino perfetto per chi vuole risparmiare senza dover fare i conti con una macchina inutilizzabile.

Infatti, il POCO C85 monta un processore di tutto rispetto, ottimo anche per il gaming. Si tratta del MediaTek Helio G81 che assicura prestazioni eccellenti durante qualsiasi tipo di utilizzo. Dalla produttività quotidiana all’intrattenimento più spinto. E con 6000 mAh di batteria hai tutta la potenza per ottenere fino a 22 ore di riproduzione video.

Il Xiaomi POCO C85 offre un display immersivo da 6,9 pollici particolarmente ampio e con una frequenza di aggiornamento elevata fino a 120Hz. In questo modo tutti i contenuti che vedi sono super colorati e super fluidi. Ogni dettaglio è perfetto, per un’esperienza visiva incredibilmente realistica. Insomma, un vero e proprio gioiellino del risparmio senza rinunce.

La doppia fotocamera AI da 50MP offre scatti nitidi e sempre perfetti. Così catturi i momenti imperdibili della tua vita con una chiarezza incredibile e senza dover per forza essere un professionista. Non farti scappare questa occasione. Ordina ora il POCO C85 a soli 109 euro, invece di 149,90 euro.