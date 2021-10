Lo zainetto ha un caricatore e l'antifurto

Uno zaino capiente, multiuso, sicuro e dotato di comfort particolari che in mobilità possono rivelarsi estremamente preziosi: si tratta dello zaino Wenig, ideale per portare un laptop fino a 15,6 pollici garantendovi massima sicurezza: una volta indossato e assicurato alle spalle, non bisognerà più tenere le antenne sempre dritte per capire cosa stia facendo chi ci sta camminando appresso.

Zaino con caricatore e antifurto

Una delle qualità dello zaino sta infatti nel suo dispositivo antifurto che permette di bloccare la zip di apertura: così facendo nessuno può aprire lo zaino di nascosto, in nessun modo. Non bisognerà far altro che assicurarselo alle spalle, dunque, e non ci sarà alcuna preoccupazione ulteriore. Non certo una cassaforte, ma non è questo l'obiettivo: lo scopo, semmai, è quello di poter effettuare uno spostamento rapido sui mezzi pubblici senza doversi guardare continuamente alle spalle.

Robusto e capiente, potrà contenere laptop, tablet, quaderni, borracce e quant'altro, con doppia spallina morbida per un trasporto sempre confortevole.

A tutto ciò si aggiunge un elemento particolare: un caricatore USB a disposizione che trasforma lo zaino in una riserva di energia sempre appresso. Per averlo bastano 32,80 euro (28,86 euro se acquistato nel giro di poche ore in virtù di una piccola offerta lampo disponibile su Amazon).

Le misure sono di minimo ingombro e gli scomparti interni sono ricolmi di tasche nelle quali è più semplice tenere in modo ordinato qualsivoglia accessorio. Oggi è disponibile anche con uno sconto del 12% sia nel colore nero che nel colore rosso. A prescindere da questo piccolo taglio sul prezzo (che scade ormai entro poche ore), si tratta di uno strumento innegabilmente utile e versatile, ideale per chiunque debba spostarsi con appresso i propri libri e la propria vita digitale. Ci sta tutto e basta un aggancio per blindare ogni device dietro la zip di sicurezza.