 Localizzatore Bluetooth a solo 16 euro: Galaxy SmartTag2 in offerta
Amazon sta proponendo un'offerta molto interessante su Galaxy SmartTag2: non perdere lo sconto sul localizzatore Bluetooth di Samsung.
Tecnologia Mobile
Amazon sta proponendo un'offerta molto interessante su Galaxy SmartTag2: non perdere lo sconto sul localizzatore Bluetooth di Samsung.

Samsung Galaxy SmartTag2 in offerta su Amazon è l’occasione che in molti stavano aspettando. È il localizzatore Bluetooth con una grande autonomia (fino a 500 giorni) e batteria intercambiabile di tipo CR2032, utile per non perdere i propri oggetti e per ritrovarli in caso di necessità. Chi lo ha già acquistato e messo alla prova gli ha assegnato un voto medio pari a 4,5/5 stelle in oltre 16.500 recensioni. Lo sconto di oggi lo rende un ottimo affare, da cogliere al volo e che farà gola a molti. Attenzione al sold out: se sei interessato ti consigliamo di approfittarne in fretta.

Compra Galaxy SmartTag2 a 16 euro

Samsung Galaxy SmartTag2, lo sconto che cercavi

Lo puoi associare al portachiavi, inserire in borsa, nello zaino o nella custodia del laptop, così come in valigia durante i viaggi. Dalla sua ha la certificazione IP67 che garantisce la resistenza all’acqua, la compatibilità con la tecnologia NFC per condividere il proprio contatto con chi lo trova e la piena compatibilità con tutti i dispositivi Android. All’interno è presente un piccolo altoparlante da attivare tramite app su smartphone all’occorrenza, per individuarne subito la posizione. Scopri di più nella descrizione completa.

Le caratteristiche di Samsung Galaxy SmartTag2

Lo puoi acquistare al prezzo finale di soli 16,39 euro, grazie allo sconto di oggi (applicato in automatico, non servono coupon). La colorazione è White, visibile in queste immagini, dal design elegante e minimalista.

Samsung Galaxy SmartTag2 (1 Pezzo) Localizzatore Bluetooth con Modalità Smarrito, Design compatto, Batteria a lunga durata, Resistenza IP67, White 2023

Compra Galaxy SmartTag2 a 16 euro

Se sei un abbonato Prime hai diritto anche alla consegna gratis, direttamente a casa tua. Verifica le tempistiche della spedizione nella scheda del prodotto, come anticipato in apertura rischia seriamente di andare a ruba. L’articolo è venduto direttamente da Amazon, senza passare da intermediari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 ott 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
10 ott 2025
