L’offerta che aspettavi: con ho. Mobile hai 100 Giga e minuti illimitati

ho. Mobile lancia un'offerta 5G con 100 Giga, minuti illimitati e assistenza via WhatsApp. Tariffe trasparenti, app intuitiva e garanzia "soddisfatti o rimborsati".
ho. Mobile si conferma tra gli operatori più dinamici del mercato con una nuova promozione pensata per chi vuole massima libertà, velocità e convenienza. L’offerta include 100 Giga, minuti illimitati e 200 SMS a 5,95 € al mese, con attivazione a partire da 2,99€ per alcuni operatori.

Scopri l’offerta di ho.Mobile

Disponibile per un periodo limitato, questa è l’occasione ideale per chi desidera un’esperienza mobile veloce, affidabile e 100% digitale. Grazie alla rete 5G fino a 2 Gbps, ho. garantisce connessioni ultraveloci e stabili in ogni momento della giornata.

Internet anche a casa: 300 Giga in 4G

Per chi cerca una soluzione senza linea fissa, ho. propone anche un’offerta dedicata alla casa:

  • 300 Giga al mese su rete 4G fino a 60 Mbps

  • 13,99 € al mese per chi ha già una SIM ho. attiva (15,99 € per i nuovi clienti)

  • Attivazione a 3,99 € e sconto su router 4G

Ideale per seconde case, studenti o chi vuole navigare senza vincoli, con la garanzia di una rete stabile e un’app intuitiva per controllare tutto in tempo reale.

Tutto nell’app: gestione semplice e sicura

Con l’app ho., gestire la propria offerta è semplice e immediato. Dall’interfaccia intuitiva, puoi monitorare in tempo reale Giga, minuti e SMS, ricaricare in modo sicuro il tuo numero o quello dei tuoi amici e scoprire promozioni dedicate.

Servizi innovativi e digitali

L’esperienza ho. si arricchisce con soluzioni pensate per chi vuole flessibilità e controllo. Con la eSIM puoi attivare l’offerta senza SIM fisica e gestire più numeri sullo stesso dispositivo, mentre con l’opzione numero personalizzato (4,99€) puoi scegliere cifre legate a date speciali o numeri facili da ricordare. L’attivazione è ancora più veloce grazie al riconoscimento via SPID, e la formula “soddisfatti o rimborsati in 30 giorni” offre la libertà di provare l’offerta senza rischi.

Per conoscere l’offerta completa di ho. Mobile clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 ott 2025

14 ott 2025
