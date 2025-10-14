L’offerta che aspettavi: con ho. Mobile hai 100 Giga e minuti illimitati

Tutto nell’app: gestione semplice e sicura

Con l’app ho., gestire la propria offerta è semplice e immediato. Dall’interfaccia intuitiva, puoi monitorare in tempo reale Giga, minuti e SMS, ricaricare in modo sicuro il tuo numero o quello dei tuoi amici e scoprire promozioni dedicate.

Servizi innovativi e digitali

L’esperienza ho. si arricchisce con soluzioni pensate per chi vuole flessibilità e controllo. Con la eSIM puoi attivare l’offerta senza SIM fisica e gestire più numeri sullo stesso dispositivo, mentre con l’opzione numero personalizzato (4,99€) puoi scegliere cifre legate a date speciali o numeri facili da ricordare. L’attivazione è ancora più veloce grazie al riconoscimento via SPID, e la formula “soddisfatti o rimborsati in 30 giorni” offre la libertà di provare l’offerta senza rischi.

Per conoscere l’offerta completa di ho. Mobile clicca qui.