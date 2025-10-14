L’offerta che aspettavi: con ho. Mobile hai 100 Giga e minuti illimitati

ho. Mobile si conferma tra gli operatori più dinamici del mercato con una nuova promozione pensata per chi vuole massima libertà, velocità e convenienza. L’offerta include 100 Giga, minuti illimitati e 200 SMS a 5,95 € al mese, con attivazione a partire da 2,99€ per alcuni operatori.
Disponibile per un periodo limitato, questa è l’occasione ideale per chi desidera un’esperienza mobile veloce, affidabile e 100% digitale. Grazie alla rete 5G fino a 2 Gbps, ho. garantisce connessioni ultraveloci e stabili in ogni momento della giornata.
Internet anche a casa: 300 Giga in 4G
Per chi cerca una soluzione senza linea fissa, ho. propone anche un’offerta dedicata alla casa:
-
300 Giga al mese su rete 4G fino a 60 Mbps
-
13,99 € al mese per chi ha già una SIM ho. attiva (15,99 € per i nuovi clienti)
-
Attivazione a 3,99 € e sconto su router 4G
Ideale per seconde case, studenti o chi vuole navigare senza vincoli, con la garanzia di una rete stabile e un’app intuitiva per controllare tutto in tempo reale.
Tutto nell’app: gestione semplice e sicura
Con l’app ho., gestire la propria offerta è semplice e immediato. Dall’interfaccia intuitiva, puoi monitorare in tempo reale Giga, minuti e SMS, ricaricare in modo sicuro il tuo numero o quello dei tuoi amici e scoprire promozioni dedicate.
Servizi innovativi e digitali
L’esperienza ho. si arricchisce con soluzioni pensate per chi vuole flessibilità e controllo. Con la eSIM puoi attivare l’offerta senza SIM fisica e gestire più numeri sullo stesso dispositivo, mentre con l’opzione numero personalizzato (4,99€) puoi scegliere cifre legate a date speciali o numeri facili da ricordare. L’attivazione è ancora più veloce grazie al riconoscimento via SPID, e la formula “soddisfatti o rimborsati in 30 giorni” offre la libertà di provare l’offerta senza rischi.
Per conoscere l’offerta completa di ho. Mobile clicca qui.
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico
. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.