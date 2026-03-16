L'offerta iliad con 250 GB in 5G è agli sgoccioli: attivala a meno di 10€

Ultima occasione per approfittare di una delle offerte iliad più convenienti: TOP 250 PLUS offre, a 9,99 euro al mese per sempre, ben 250 GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati e ben 25 GB extra in roaming per l’Europa. Hai tempo fino al 19 marzo per attivarla online: ecco tutti i dettagli.

Tantissimi Giga in 5G a meno di 10 euro al mese

TOP 250 PLUS di iliad è una delle poche tariffe che offre così tanti Giga a un prezzo così conveniente. Sottoscrivendo l’offerta, infatti, avrai a disposizione ben 250 GB di 5G, 4G e 4G+, per navigare a velocità elevatissime: il 5G può arrivare fino a 2 Gbps nelle aree coperte e sui dispositivi compatibili.

Restando in tema Giga, l’offerta include ben 25 GB dedicati al roaming europeo: ben pochi operatori ne offrono così tanti. Perfetta quindi per chi viaggia spesso in Europa, per lavoro oppure per svago. Oltre ai dati, l’offerta di iliad include anche minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia ed Europa.

Non mancano nemmeno le chiamate internazionali. Con TOP 250 PLUS sono inclusi minuti verso l’estero e numerosi fissi internazionali, oltre che verso i cellulari in Stati Uniti e Canada. Tra gli altri servizi inclusi nell’offerta senza costi aggiuntivi segnaliamo invece:

Hotspot gratuito per condividere la connessione con altri dispositivi

per condividere la connessione con altri dispositivi Segreteria telefonica

Controllo del credito residuo

Portabilità del numero

Come per tutte le offerte iliad, anche TOP 250 PLUS è completamente trasparente. Non ci sono costi extra aggiuntivi, né vincoli di alcun genere. Inoltre, l’operatore è noto per non rimodulare mai le proprie tariffe: il prezzo a cui sottoscriverai l’offerta, in questo caso 9,99 euro, resterà per sempre quello.

Attiva TOP 250 PLUS di iliad online: l’attivazione ha un costo di 9,99 euro una tantum. La promozione termina il 19 marzo: hai ancora pochissimi giorni per approfittarne.