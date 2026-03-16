L'offerta iliad con 250 GB in 5G è agli sgoccioli: attivala a meno di 10€

Ultima occasione per approfittare di una delle offerte iliad più convenienti: TOP 250 PLUS offre, a 9,99 euro al mese per sempre, ben 250 GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati e ben 25 GB extra in roaming per l’Europa. Hai tempo fino al 19 marzo per attivarla online: ecco tutti i dettagli.
Tantissimi Giga in 5G a meno di 10 euro al mese
TOP 250 PLUS di iliad è una delle poche tariffe che offre così tanti Giga a un prezzo così conveniente. Sottoscrivendo l’offerta, infatti, avrai a disposizione ben 250 GB di 5G, 4G e 4G+, per navigare a velocità elevatissime: il 5G può arrivare fino a 2 Gbps nelle aree coperte e sui dispositivi compatibili.
Restando in tema Giga, l’offerta include ben 25 GB dedicati al roaming europeo: ben pochi operatori ne offrono così tanti. Perfetta quindi per chi viaggia spesso in Europa, per lavoro oppure per svago. Oltre ai dati, l’offerta di iliad include anche minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia ed Europa.
Non mancano nemmeno le chiamate internazionali. Con TOP 250 PLUS sono inclusi minuti verso l’estero e numerosi fissi internazionali, oltre che verso i cellulari in Stati Uniti e Canada. Tra gli altri servizi inclusi nell’offerta senza costi aggiuntivi segnaliamo invece:
- Hotspot gratuito per condividere la connessione con altri dispositivi
- Segreteria telefonica
- Controllo del credito residuo
- Portabilità del numero
Come per tutte le offerte iliad, anche TOP 250 PLUS è completamente trasparente. Non ci sono costi extra aggiuntivi, né vincoli di alcun genere. Inoltre, l’operatore è noto per non rimodulare mai le proprie tariffe: il prezzo a cui sottoscriverai l’offerta, in questo caso 9,99 euro, resterà per sempre quello.
Attiva TOP 250 PLUS di iliad online: l’attivazione ha un costo di 9,99 euro una tantum. La promozione termina il 19 marzo: hai ancora pochissimi giorni per approfittarne.