L'offerta Kena Mobile ricca di Giga, a prezzo minimo: 200 GB a soli 5,99€

Tra le offerte più convenienti per chiamate, SMS e Internet c’è Kena Mobile, che anche in autunno prolunga la sua imperdibile tariffa a soli 5,99 euro al mese. Pochissimo, considerando ciò che include: fino a 200 Giga in 5G (ne otterrai 100 extra solo attivando l’opzione di ricarica automatica), più minuti illimitati e 200 SMS. E in più, i primi due mesi sono gratuiti. Ecco tutti i vantaggi della promozione, disponibile fino al 13 ottobre.

Kena Mobile, ecco cosa offre a soli 5,99 euro al mese

Chi sceglie la promo Kena Mobile non dovrà pagare nulla, perché l’attivazione è gratuita. Anche la SIM e la consegna a casa sono incluse nel prezzo. La rete, poi, è ultraveloce: Kena si appoggia infatti al 5G di TIM, con una copertura che raggiunge il 99% della popolazione e velocità fino a 250 Mbps.

Oltre ai 5,99 euro mensili, dunque, non dovrai sostenere nessun altro costo nascosto, né confrontarti con vincoli e penali. La promo include di base 100 Giga, ma attivando l’opzione di ricarica automatica ne riceverai altri 100 extra ogni mese, per un totale complessivo di 200 Giga. Velocissimi, grazie alla rete 5G.

Tra gli altri vantaggi, segnaliamo l’ottimo servizio Restart: se hai terminato i Giga disponibili, ti basta attivarlo per anticipare il mese successivo di promozione, mantenendo il costo standard. Potrai consultare tutto ciò che riguarda la tua linea direttamente dall’applicazione per smartphone: qui, avrai una panoramica completa di credito e consumi, ma potrai anche effettuare ricariche o cambiare offerta.

Puoi attivare la promo Kena Mobile direttamente online, in pochissimi minuti grazie alla verifica tramite SPID o video selfie. Non dovrai quindi recarti in negozio per attivare la tua SIM, oppure per effettuare la portabilità del tuo numero da un altro operatore. A tal proposito, segnaliamo che l’offerta è riservata a chi proviene da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile.