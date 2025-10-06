 L'offerta Kena Mobile ricca di Giga, a prezzo minimo: 200 GB a soli 5,99€
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

L'offerta Kena Mobile ricca di Giga, a prezzo minimo: 200 GB a soli 5,99€

La nuova offerta Kena Mobile che stupisce: 5,99 euro al mese per 200 Giga in 5G, chiamate illimitate e 200 SMS. Ecco tutti i dettagli.
L'offerta Kena Mobile ricca di Giga, a prezzo minimo: 200 GB a soli 5,99€
Telecomunicazioni
La nuova offerta Kena Mobile che stupisce: 5,99 euro al mese per 200 Giga in 5G, chiamate illimitate e 200 SMS. Ecco tutti i dettagli.

Tra le offerte più convenienti per chiamate, SMS e Internet c’è Kena Mobile, che anche in autunno prolunga la sua imperdibile tariffa a soli 5,99 euro al mese. Pochissimo, considerando ciò che include: fino a 200 Giga in 5G (ne otterrai 100 extra solo attivando l’opzione di ricarica automatica), più minuti illimitati e 200 SMS. E in più, i primi due mesi sono gratuiti. Ecco tutti i vantaggi della promozione, disponibile fino al 13 ottobre.

Attiva Kena Mobile online con lo SPID

Kena Mobile, ecco cosa offre a soli 5,99 euro al mese

Chi sceglie la promo Kena Mobile non dovrà pagare nulla, perché l’attivazione è gratuita. Anche la SIM e la consegna a casa sono incluse nel prezzo. La rete, poi, è ultraveloce: Kena si appoggia infatti al 5G di TIM, con una copertura che raggiunge il 99% della popolazione e velocità fino a 250 Mbps.

Oltre ai 5,99 euro mensili, dunque, non dovrai sostenere nessun altro costo nascosto, né confrontarti con vincoli e penali. La promo include di base 100 Giga, ma attivando l’opzione di ricarica automatica ne riceverai altri 100 extra ogni mese, per un totale complessivo di 200 Giga. Velocissimi, grazie alla rete 5G.

Kena Mobile: attiva qui la promo

Tra gli altri vantaggi, segnaliamo l’ottimo servizio Restart: se hai terminato i Giga disponibili, ti basta attivarlo per anticipare il mese successivo di promozione, mantenendo il costo standard. Potrai consultare tutto ciò che riguarda la tua linea direttamente dall’applicazione per smartphone: qui, avrai una panoramica completa di credito e consumi, ma potrai anche effettuare ricariche o cambiare offerta.

Puoi attivare la promo Kena Mobile direttamente online, in pochissimi minuti grazie alla verifica tramite SPID o video selfie. Non dovrai quindi recarti in negozio per attivare la tua SIM, oppure per effettuare la portabilità del tuo numero da un altro operatore. A tal proposito, segnaliamo che l’offerta è riservata a chi proviene da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Con Iliad hai 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese

Con Iliad hai 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese
150 Giga in 5G a soli 9,95€: la nuova offerta ho. Mobile

150 Giga in 5G a soli 9,95€: la nuova offerta ho. Mobile
Kena Mobile si prende la scena: 200 Giga in 5G a 5,99€ al mese per i clienti Iliad, CoopVoce e Digi

Kena Mobile si prende la scena: 200 Giga in 5G a 5,99€ al mese per i clienti Iliad, CoopVoce e Digi
Oktoberfest e connessione perfetta: Saily è la scelta furba per viaggiare in Germania

Oktoberfest e connessione perfetta: Saily è la scelta furba per viaggiare in Germania
Con Iliad hai 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese

Con Iliad hai 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese
150 Giga in 5G a soli 9,95€: la nuova offerta ho. Mobile

150 Giga in 5G a soli 9,95€: la nuova offerta ho. Mobile
Kena Mobile si prende la scena: 200 Giga in 5G a 5,99€ al mese per i clienti Iliad, CoopVoce e Digi

Kena Mobile si prende la scena: 200 Giga in 5G a 5,99€ al mese per i clienti Iliad, CoopVoce e Digi
Oktoberfest e connessione perfetta: Saily è la scelta furba per viaggiare in Germania

Oktoberfest e connessione perfetta: Saily è la scelta furba per viaggiare in Germania
Eleonora Busi
Pubblicato il
6 ott 2025
Link copiato negli appunti