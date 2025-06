L'offerta luce e gas a prezzo fisso di Engie scade oggi

Per quanti sono alla ricerca di una nuova offerta luce e gas a prezzo fisso, segnaliamo che la fornitura Engie Energia PuntoFisso scade oggi, o meglio le tariffe attuali saranno valide fino alle ore 23.59 per poi cambiare. E poiché si tratta di tariffe particolarmente convenienti se confrontate con le altre disponibili nel mercato libero italiano, si tratta di un’occasione da non perdere.

Le tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso di Engie

Ecco un rapido riepilogo delle tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso per 12 mesi di Engie in scadenza alla mezzanotte di oggi.

Luce

0,1243 euro/kWh : costo della materia prima energia (tariffa monoraria) 6 euro al mese per i servizi di commercializzazione al dettaglio



Gas

0,4625 euro/Smc : costo della materia prima gas naturale

: costo della materia prima gas naturale 6 euro al mese + 0,00795 euro/Smc per i servizi di commercializzazione al dettaglio

La bolletta della fornitura Energia PuntoFisso è interamente digitale, con pagamento tramite addebito diretto su conto corrente. Ciò significa quindi niente carta e niente code all’ufficio postale per pagare.

Con Engie poi l’energia elettrica è verde, proviene cioè al 100% da fonti rinnovabili. Che cosa significa tutto questo? Che oltre a guadagnarci voi, ci guadagna ancora di più il pianeta.

Se si ha bisogno di aiuto, il gruppo francese garantisce inoltre un’assistenza a cinque stelle. La sua efficacia è chiaramente dimostrata dall’alto grado di soddisfazione dei clienti, che tocca una percentuale pari al 90%.

Un ulteriore vantaggio dell’offerta di Engie è l’app ufficiale Engie Italia, attraverso cui è possibile gestire qualsiasi aspetto del contratto, visualizzare le bollette e contattare l’assistenza.

Per maggiori informazioni potete consultare la pagina dedicata all’offerta Energia PuntoFisso sul sito ufficiale di Engie, raggiungibile tramite il link posizionato qui sotto.