L'offerta mobile del momento Kena: a 5,99€ hai fino a 200 GB

La convenienza si fa smart con l’ultima offerta di Kena Mobile. A soli 5,99 euro al mese, puoi avere 200 Giga di traffico dati, minuti illimitati, 200 SMS e un mese gratuito. Una promozione chiara, semplice e senza costi nascosti, pensata per chi arriva da operatori come Iliad, Fastweb, ho. Mobile o per chi attiva un nuovo numero. Il tutto con la copertura garantita dal 99% della rete TIM.

Tutti i dettagli dell’offerta Kena Mobile a 5,99 euro al mese

Kena Mobile propone una delle offerte più interessanti sul mercato italiano della telefonia mobile. Attivando la promo a 5,99€ al mese, i nuovi clienti – o chi proviene da operatori selezionati – riceveranno:

200 Giga di traffico dati in 4G (fino a 60 Mbps in download) se si attiva la Ricarica Automatica

di traffico dati in 4G (fino a 60 Mbps in download) se si attiva la Ricarica Automatica Minuti illimitati verso tutti

verso tutti 200 SMS inclusi ogni mese

ogni mese Un mese gratuito all’attivazione

all’attivazione Attivazione gratuita (anziché 4 euro) fornendo i consensi commerciali

Grazie alla Ricarica Automatica, oltre a non dover più pensare alla scadenza del rinnovo, si ottengono 100 Giga aggiuntivi gratis ogni mese, portando il totale a 200 Giga. L’offerta è attivabile comodamente online tramite SPID e video selfie. E se hai bisogno di gestire la tua linea, l’app Kena Mobile ti permette di controllare credito residuo, consumi, gestire più linee e attivare nuove offerte o ricariche con un semplice clic.

Niente penali, niente costi nascosti: con Kena hai davvero il controllo totale della tua offerta. In più, se finisci i Giga prima del rinnovo, puoi usufruire del Servizio RESTART, che anticipa il rinnovo della tua offerta al costo standard, per ripartire subito. Già cliente Kena? Nessun problema. Puoi cambiare offerta quando vuoi direttamente dall’Area Clienti MyKena via web o app.

A soli 5,99 euro al mese, Kena Mobile ti offre 200 Giga in 4G, minuti illimitati, 200 SMS, attivazione gratuita, un mese omaggio e una gestione smart tramite app. Il tutto senza vincoli, senza costi extra e con la massima copertura della rete TIM. Attivala subito online in pochi minuti!