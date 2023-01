L’offerta mobile di Fastweb continua a un prezzo imbattibile e tanti giga

Fastweb ha rimosso la data di scadenza dell’offerta mobile a 7,95 euro al mese con 150 Giga. Ciò vuol dire che continuerà fino a nuova comunicazione.

Questa offerta venne lanciata da Fastweb durante il periodo natalizio con il nome di Fastweb Mobile Promo Christmas e doveva rimanere in auge fino al 31 gennaio 2023, anche se nello spot pubblicitario veniva indicata la data del 31 dicembre 2022.

Eliminata la denominazione prettamente natalizia, il gestore ha continuato a tenere in vita l’offerta, indicando sul proprio sito ufficiale la data di scadenza al 31 gennaio 2023.

Invece, adesso nella homepage e in questa pagina dell’offerta, tale scadenza è completamente sparita.

Va aggiunto anche che, rispetto a prima, la promo con più Giga (da 90 si passava a 150) non viene più indicata, e il riferimento è soltanto per i 150 GB di traffico dati in 5G, che diventano quindi standard.

Ecco cosa è incluso nell’offerta mobile di Fastweb

All’offerta mobile di Fastweb è stata quindi tolta la data di scadenza del 31 gennaio 2023.

Adesso, chi vuole attivarla a questo link, pagando 7,95 euro al mese avrà a disposizione 150 GB di traffico dati in 5G mensilmente.

Valida sia per la portabilità da altro operatore e per attivare un nuovo numero, l’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e per alcune destinazioni straniere, 100 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dai in 5G.

L’offerta, come dicevamo, non ha limiti temporali. Attivando l’offerta online da questo link diretto, si pagherà il costo di attivazione, che è pari a 17,95 euro.

Nel costo è compresa la prima ricarica di 7,95 euro a copertura della prima mensilità dell’offerta e il costo della SIM di 10 euro. Invece, il costo di spedizione è gratuito.

