L'offerta Norton 360 per la tranquillità dei vostri dati personali in vacanza all'estero

I dati personali non vanno in vacanza, o meglio la loro importanza non deve essere trascurata durante i preparativi di un viaggio all’estero, quando le insidie relative alla sicurezza informatica diventano un problema ancora più urgente da affrontare. Furti d’identità, attacchi di phishing, fino ai temibili ransomware: cosa succederebbe qualora ci si imbatta in uno di questi problemi lontano da casa?

Ecco perché è così importante partire sicuri, con la consapevolezza che le minacce informatiche sono sempre in agguato, a maggior ragione a migliaia di chilometri dalla propria abitazione. Lo strumento migliore per difendersi è una piattaforma di cybersecurity all-in-one, vale a dire un software in grado di contrastare con efficacia tutti i pericoli odierni che minacciano la sicurezza degli utenti connessi alla rete Internet.

Tra le suite più avanzate in tal senso si annovera Norton 360, il nuovo pacchetto sviluppato da Norton per proteggere tutta la famiglia da truffe, virus, malware e phishing. Advanced, il piano più completo della piattaforma, è in offerta a 3,75 euro al mese per un anno, grazie al 66% di sconto immediato. E qualora il servizio non soddisfi le proprie aspettative, si potrà sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Dati personali al sicuro anche all’estero con Norton

Il pacchetto Norton 360 Advanced include una protezione dalle minacce informatiche in tempo reale, sia quelle esistenti che quelle nuove, al fine di salvaguardare le informazioni riservate e finanziarie durante l’accesso alla rete Internet. Al pluripremiato antivirus si affianca Secure VPN, il servizio di rete privata virtuale di Norton che offre la possibilità di navigare in anonimato e con maggiore sicurezza.

Un altro strumento incluso nel piano Advanced è Dark Web Monitoring, vale a dire il monitoraggio del Dark Web, utile per rilevare eventuali leak di dati e dare così modo agli utenti interessati di intervenire in maniera tempestiva per proteggere i propri dati sensibili.

L’offerta in corso sul sito di Norton, grazie alla quale è possibile risparmiare il 66% sul piano Advanced di Norton 360, è valida per un periodo di tempo limitato.