L'offerta perfetta per viaggiare connessi in Europa: Iliad offre 250 GB a 9,99€

Valigia pronta, costume da bagno e… connessione veloce sempre a portata di mano. Per te che vai in vacanza a settembre, Iliad ha una nuova promozione super conveniente – specialmente se la tua metà è europea. Con la tariffa TOP 250 PLUS avrai a disposizione 250 GB in Italia, 25 GB extra dedicati al roaming in Europa, minuti e SMS illimitati, il tutto a 9,99 euro al mese per sempre.

Cosa offre Iliad a 9,99 euro al mese

La tariffa Iliad TOP 250 PLUS, disponibile per un periodo limitato, offre 250 GB in 4G/4G+ e 5G (quest’ultimo solo per dispositivi compatibili e in aree coperte dalla rete). Una volta terminati i 250 GB, la navigazione può continuare a 0,90€/100 MB, previo consenso esplicito dell’utente.

Alle vacanze all’estero pensa il pacchetto roaming: in Europa, l’offerta include minuti e SMS illimitati e 25 GB dedicati, perfetti per navigare in sicurezza senza ricorrere a costi aggiuntivi. Non solo: i minuti illimitati valgono anche verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Iliad mantiene fede alla sua filosofia di trasparenza e zero costi nascosti. Nell’offerta sono compresi:

Hotspot gratuito

Segreteria telefonica

Controllo credito residuo

Servizio “Mi richiami”

VoLTE per chiamate in alta qualità

Nessuno scatto alla risposta

L’attivazione della SIM ha un costo di 9,99 euro, ma non ci sono vincoli né rimodulazioni: il prezzo resta bloccato per sempre. La portabilità del numero, invece, è sempre gratuita.

250 GB in Italia, 25 GB in Europa, minuti e SMS illimitati e 5G incluso: con questa offerta, Iliad propone la soluzione perfetta per chi vuole godersi le più belle destinazioni italiane ed europee restando sempre connesso e senza sorprese in bolletta. Attivala ora a 9,99 euro al mese per sempre.