L'offerta perfetta per viaggiare connessi in Europa: Iliad offre 250 GB a 9,99€

Valigia pronta, costume da bagno e… connessione veloce sempre a portata di mano. Per te che vai in vacanza a settembre, Iliad ha una nuova promozione super conveniente – specialmente se la tua metà è europea. Con la tariffa TOP 250 PLUS avrai a disposizione 250 GB in Italia, 25 GB extra dedicati al roaming in Europa, minuti e SMS illimitati, il tutto a 9,99 euro al mese per sempre.
Cosa offre Iliad a 9,99 euro al mese
La tariffa Iliad TOP 250 PLUS, disponibile per un periodo limitato, offre 250 GB in 4G/4G+ e 5G (quest’ultimo solo per dispositivi compatibili e in aree coperte dalla rete). Una volta terminati i 250 GB, la navigazione può continuare a 0,90€/100 MB, previo consenso esplicito dell’utente.
Alle vacanze all’estero pensa il pacchetto roaming: in Europa, l’offerta include minuti e SMS illimitati e 25 GB dedicati, perfetti per navigare in sicurezza senza ricorrere a costi aggiuntivi. Non solo: i minuti illimitati valgono anche verso oltre 60 destinazioni internazionali.
Iliad mantiene fede alla sua filosofia di trasparenza e zero costi nascosti. Nell’offerta sono compresi:
- Hotspot gratuito
- Segreteria telefonica
- Controllo credito residuo
- Servizio “Mi richiami”
- VoLTE per chiamate in alta qualità
- Nessuno scatto alla risposta
L’attivazione della SIM ha un costo di 9,99 euro, ma non ci sono vincoli né rimodulazioni: il prezzo resta bloccato per sempre. La portabilità del numero, invece, è sempre gratuita.
250 GB in Italia, 25 GB in Europa, minuti e SMS illimitati e 5G incluso: con questa offerta, Iliad propone la soluzione perfetta per chi vuole godersi le più belle destinazioni italiane ed europee restando sempre connesso e senza sorprese in bolletta. Attivala ora a 9,99 euro al mese per sempre.