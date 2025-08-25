 L'offerta perfetta per viaggiare connessi in Europa: Iliad offre 250 GB a 9,99€
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

L'offerta perfetta per viaggiare connessi in Europa: Iliad offre 250 GB a 9,99€

Con Iliad TOP 250 PLUS otterrai 250 GB in Italia, 25 GB extra dedicati al roaming in Europa, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese.
L'offerta perfetta per viaggiare connessi in Europa: Iliad offre 250 GB a 9,99€
Telecomunicazioni
Con Iliad TOP 250 PLUS otterrai 250 GB in Italia, 25 GB extra dedicati al roaming in Europa, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese.

Valigia pronta, costume da bagno e… connessione veloce sempre a portata di mano. Per te che vai in vacanza a settembre, Iliad ha una nuova promozione super conveniente – specialmente se la tua metà è europea. Con la tariffa TOP 250 PLUS avrai a disposizione 250 GB in Italia, 25 GB extra dedicati al roaming in Europa, minuti e SMS illimitati, il tutto a 9,99 euro al mese per sempre.

Iliad: attiva TOP 250 PLUS online

Cosa offre Iliad a 9,99 euro al mese

La tariffa Iliad TOP 250 PLUS, disponibile per un periodo limitato, offre 250 GB in 4G/4G+ e 5G (quest’ultimo solo per dispositivi compatibili e in aree coperte dalla rete). Una volta terminati i 250 GB, la navigazione può continuare a 0,90€/100 MB, previo consenso esplicito dell’utente.

Alle vacanze all’estero pensa il pacchetto roaming: in Europa, l’offerta include minuti e SMS illimitati e 25 GB dedicati, perfetti per navigare in sicurezza senza ricorrere a costi aggiuntivi. Non solo: i minuti illimitati valgono anche verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Iliad mantiene fede alla sua filosofia di trasparenza e zero costi nascosti. Nell’offerta sono compresi:

  • Hotspot gratuito
  • Segreteria telefonica
  • Controllo credito residuo
  • Servizio “Mi richiami”
  • VoLTE per chiamate in alta qualità
  • Nessuno scatto alla risposta

L’attivazione della SIM ha un costo di 9,99 euro, ma non ci sono vincoli né rimodulazioni: il prezzo resta bloccato per sempre. La portabilità del numero, invece, è sempre gratuita.

Scegli TOP 250 PLUS a 9,99 euro al mese

250 GB in Italia, 25 GB in Europa, minuti e SMS illimitati e 5G incluso: con questa offerta, Iliad propone la soluzione perfetta per chi vuole godersi le più belle destinazioni italiane ed europee restando sempre connesso e senza sorprese in bolletta. Attivala ora a 9,99 euro al mese per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Offerta esclusiva: eSIM Airalo in sconto per rimanere sempre online in vacanza

Offerta esclusiva: eSIM Airalo in sconto per rimanere sempre online in vacanza
ho. Mobile: attiva l'offerta 100 giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese

ho. Mobile: attiva l'offerta 100 giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese
Offerta SHOCK di Kena Mobile per 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS

Offerta SHOCK di Kena Mobile per 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS
Addio roaming: con Airalo hai internet ovunque a prezzi trasparenti da subito

Addio roaming: con Airalo hai internet ovunque a prezzi trasparenti da subito
Offerta esclusiva: eSIM Airalo in sconto per rimanere sempre online in vacanza

Offerta esclusiva: eSIM Airalo in sconto per rimanere sempre online in vacanza
ho. Mobile: attiva l'offerta 100 giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese

ho. Mobile: attiva l'offerta 100 giga, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese
Offerta SHOCK di Kena Mobile per 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS

Offerta SHOCK di Kena Mobile per 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS
Addio roaming: con Airalo hai internet ovunque a prezzi trasparenti da subito

Addio roaming: con Airalo hai internet ovunque a prezzi trasparenti da subito
Eleonora Busi
Pubblicato il
25 ago 2025
Link copiato negli appunti