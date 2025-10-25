 L'offerta Telepass: canone gratuito per 6 mesi e 100€ di rimborso sul pedaggio
Con l'offerta sul pacchetto Telepass Sempre hai canone zero per i primi 6 mesi e fino a 100€ di rimborso sul pedaggio autostradale.
Informatica App e Software
Con l'offerta sul pacchetto Telepass Sempre hai canone zero per i primi 6 mesi e fino a 100€ di rimborso sul pedaggio autostradale.

Telepass Sempre, il pacchetto che include il dispositivo per il telepedaggio e tutti gli altri servizi di mobilità dell’azienda, è proposto con un’offerta veramente interessante.

La promozione lanciata in queste ore prevede canone gratuito per 6 mesi e fino a 100€ di rimborso sul pedaggio per i nuovi clienti. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa include la promo di Telepass.

Vai all’offerta di Telepass

Tutti i vantaggi dell’offerta di Telepass

Sei mesi di canone zero e 100€ di cashback sul pedaggio: l’offerta di Telepass potrebbe essere riassunta così. Per approfittarne, i nuovi clienti dovranno attivarla entro il 9 novembre, inserendo in fase di attivazione il codice PEDAGGIO100. Per quanto riguarsa il rimborso, si potranno ottenere fino ad un massimo di 10€ al mese per 10 mesi.

Una volta terminati i primi sei mesi, il canone passerà a 3,90€ al mese. Con il pacchetto Telepass Sempre si ha diritto ad una promo bundle: non solo il contratto Base con il dispositivo e il telepedaggio, ma anche tutti gli altri servizi di mobilità offerti dall’azienda.

Ma quali sono i servizi di mobilità inclusi? Tra gli altri, abbiamo:

  • Strisce blu: pagamento e gestione delle soste negli spazi con strisce blu, senza ricorrere al parchimetro o a tagliandi;
  • Avviso scadenza e pagamento bollo e revisione, con possibilità di prenotare quest’ultima presso l’officina più vicina alla propria abitazione;
  • Biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico;
  • Accesso in Area C di Milano senza biglietto.

E non è finita qui: tramite l’app di Telepass, che puoi scaricare direttamente da questa pagina ed è disponibile sia su Android che iOS, è possibile fare rifornimento o ricaricare la tua auto elettrica o ibrida, acquistare le vignette elettroniche se ti trovi all’estero, noleggiare monopattini o bici elettriche, richiedere skipass e molto molto altro.

Vai all’offerta di Telepass

Pubblicato il 25 ott 2025

25 ott 2025
