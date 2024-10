L'offerta su Xiaomi Smart Band 8 Pro lo porta al MINIMO STORICO

Xiaomi Smart Band 8 Pro è al suo prezzo minimo storico su Amazon, merito dello sconto applicato in automatico che rende il dispositivo indossabile più conveniente che mai. A dispetto del nome, le caratteristiche sono quelle di uno smartwatch, come testimonia la presenza del GPS per il tracciamento preciso delle distanze percorse durante l’attività fisica.

Xiaomi Smart Band 8 Pro: specifiche e caratteristiche

Non mancano poi la connettività Bluetooth 5.3 per il collegamento allo smartphone (è garantita la compatibilità con Android e iOS), il display AMOLED da 1,74 pollici a colori con luminosità elevata e frequenza di aggiornamento da 60 Hz, accelerometro, giroscopio, sensori per la misurazione del battito cardiaco e della saturazione di ossigeno nel sangue e la batteria da 289 mAh per un’autonomia elevata che può raggiungere le due settimane con una ricarica. L’interfaccia è personalizzabile, a seconda delle proprie esigenze, con centinaia di quadranti e i tanti widget forniti. Tutto questo è racchiuso all’interno di un design elegante, sottile (solo 9,99 millimetri di spessore) e waterproof. Per altri dettagli visita la pagina dedicata al dispositivo.

Non perdere tempo: mettilo nel carrello e completa subito l’ordine per acquistarlo in sconto, al prezzo finale di 59,99 euro (invece di 69,99 euro come da listino ufficiale). La disponibilità è immediata con la consegna gratuita prevista entro domani per la colorazione Light Gray e tra pochi giorni per quella Black, entrambe con finitura in metallo lucido.

La spedizione è sempre a carico di Amazon. Il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni positive pubblicate sull’e-commerce è 4,4/5 stelle. Non sappiamo fino a quando rimarrà online l’offerta. Se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito per non correre il rischio di inciampare in un sold out.