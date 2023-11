L'offerta che TAGLIA IL PREZZO di Xiaomi Smart Speaker

Non è il solito altoparlante wireless: il modello Xiaomi Smart Speaker (IR Control), protagonista oggi con il 43% di sconto su Amazon, integra alcune funzionalità che lo differenziano dalle alternative del mercato. Anzitutto, ha dalla sua un display LED con orologio a luminosità adattiva, poi può contare sulla dotazione dell’Assistente Google da attivare semplicemente pronunciando Ok Google .

Xiaomi Smart Speaker (IR Control) in sconto del 43%

Dal design raffinato, svolge anche il ruolo di centro per il controllo della smart home, grazie al suo trasmettitore IR. Ovviamente, assicura un’esperienza audio di alto livello con suono a 360 gradi. E, scegliendo di abbinarne due, è possibile dar vita a un impianto stereo perfetto come home theater. Le dimensioni sono 95x95x14 millimetri, il peso si attesta a 628 grammi. Per saperne di più, consultare la descrizione completa.

Un ottimo affare, al prezzo finale di soli 28 euro invece di 50 euro come da listino, grazie allo sconto del 43% applicato in automatico. Le caratteristiche di Xiaomi Smart Speaker lo rendono adatto a ogni ambiente domestico, per l’ascolto della musica e non solo.

Scegliendo di effettuare subito l’acquisto si riceverà il prodotto direttamente a casa entro pochi giorni con spedizione gratuita. Non sappiamo fino a quando durerà l’offerta, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne finché in tempo, prima di un sold out quasi inevitabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.